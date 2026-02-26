快訊

高雄捷運紅線總長55公里 「全線耗時100分鐘」 市郊民眾盼設直達車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高捷紅線正興建2條延伸線，未來營運總長將達55公里，捷運列車全線行程需耗時100分鐘，住在市郊的民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場捷運建置「快速直達車」。圖／高雄捷運公司提供
高捷紅線正興建2條延伸線，未來營運總長將達55公里，捷運列車全線行程需耗時100分鐘，住在市郊的民眾認為通勤時間過長，建議比照北部機場捷運建置「快速直達車」。圖／高雄捷運公司提供

高雄捷運紅線正興建2條延伸線，未來營運總長達55公里，捷運列車全線行程需耗時100分鐘，住在市郊的民眾認為通勤時間過長，建議建置「快速直達車」，縮短通勤時間、提升運輸效率，民代也認為國際軌道趨勢為直達車服務，不僅能加速促進市郊發展，也能讓大高雄地區一體化發展，提升捷運系統整體競爭力。

高捷紅線正建置岡山路竹延伸線及小港林園延伸線，屆時營運總長將達55公里，全線行程時間約100分鐘，對於部分市郊居民恐造成通勤時間過長，影響捷運使用意願與運輸效率，希望能有更具效率的營運模式；且根據國際軌道運輸發展趨勢，各大城市軌道系統普遍會設置市郊至市區「快速直達車」，藉此縮短通勤時間，提升運輸效率、促進市郊發展。

桃園捷運因便利旅客、縮短通勤時間，初期就採用直達車制度，直達車班距依尖峰、離峰時段約15至30分鐘，每日班次約12班，去年2月起更因應機場早班機旅客需求，加開早班直達車。高市議員張博洋表示，日本橫濱市營地下鐵，即使在車次密集，僅有雙軌、缺乏待避線路條件下，仍可透過軟硬體系統改造，成功導入快速直達車服務，證明技術可行性。

張博洋表示，捷運局應與高捷公司合作研析快速直達車可行性，包括營運模式規劃、停靠站點選定、班次調配、系統改造需求、營運成本效益分析等，藉此強化高雄軌道運輸網絡功能，促進大高雄地區一體化發展。

高捷公司回應，直達車首要條件是路線上需有足夠避車軌，讓每站停靠的列車能空出軌道讓直達車通過，但高捷設計初期無此規畫，而高鐵跟桃園捷運在原始設計上已表明有此需求並規畫軟硬體，方能執行；此外，高捷旅次平均公里數約7.54公里，多數旅客搭乘站數約4個站距，和台北捷運相似，因此2區捷運直達車使用人數跟效益，經初步評估都會偏低。

