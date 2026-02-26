高雄捷運列車僅3車廂「活動常擠爆人潮」 民眾抱怨盼加掛車廂

高雄捷運運量屢創新高，但捷運紅橘線列車採中運量設計，每列僅3節車廂，大型活動期間即便加開班次，仍常造成車廂內過度擁擠，大量遊客在站內需等待超過2個班次才能上車，民眾多年來呼籲高捷公司採「加掛車廂」增加載客量，公共政策參與平台去年也連署要求加掛至六節車廂。

高捷目前有42列電聯車，每列3節，共126節車廂，每列車標準載運量為750人，滿載時1005人，高捷規畫尖峰時段啟用36列、離峰21列，其餘作備用車，演唱會或大型活動時最多啟用41列。

今年高雄冬日遊樂園帶動捷運春節5天運量逾139萬人次，去年聖誕節系列活動造成12月6日捷運單日運量達35萬人次，創去年單日運量新高，但大量人潮擠在捷運站，民眾曾在網路發文批捷運車廂少，每班車擠滿人，「連等3、4個班次才擠上車」，即便上車也是前胸貼後背。

實際觀察大型活動期間，許多外地客提著行李等待捷運，抱怨車廂內人擠人，站內還有一堆乘客等待，即便班次加密也要連等好幾班。公共政策參與平台去年曾有提案連署要求高捷尖峰時段加掛至6個車廂，尤其大型活動每10至15分鐘開出連掛六節車廂的列車，能有效舒緩人潮，捷運月台設備應具可行性。

市議員白喬茵表示，高捷運量逐步增長，現行3節車廂不敷使用，但因車輛數不足導致班距無法再縮短，除了加速購置車廂，更應評估後續各線運量，採購車廂節數較多車輛。通勤族石先生說，TPASS推出後，乘客明顯增加，車廂壅塞已成為日常，應適度加掛車廂。

市議員簡煥宗表示，高雄捷運2008年通車後，雖規畫採高運量6節車廂，但考量初期載客量不足，改以3節車廂營運，目前岡山路竹延伸線、小港林園線及捷運黃線皆規畫中運量3節車廂，「等於封死未來列車加掛的機會」。

捷運局表示，3節、6節車廂為不同營運模組，無法直接相容，且擴充車廂經費龐大，現階段以加密班距疏運旅客，未來南、北兩端各有捷運機廠，且延伸線通車後會增購列車，班次調度更有彈性。

高捷公司表示，捷運全線系統包含號誌、月台門是以3節車廂為單位的營運模式，若改為6節車廂，無法以2列3節直接並聯為6節的方式，需重新加購專用車廂和更改號誌系統方能營運，因此至今尚無法採臨時加掛車廂方式載客，但現行3節車廂全日乘載效能，已足夠因應日均運量，尖峰時段會視需要研擬更多加密班距方案。