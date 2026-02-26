子女紅包變16萬助學金 金門志工夫妻檔把孝心放大成愛心

農曆春節是團圓圍爐、互道祝福的時刻，今年過年期間，金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢與丈夫許永煌，收到子女許琇雯、許秀琳、許志揚、許志立準備的紅包，象徵孝心的16萬元壓歲錢全數捐出，指定作為家扶獎助學金，盼為扶助兒少的求學路添一分穩定力量。

這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆代表接受，並轉達受扶助兒少的感謝之意。

李淑賢表示，子女以紅包表達心意，讓她深受感動，但她始終相信，教育是翻轉未來最重要的關鍵；對許多扶助家庭而言，學雜費、交通費，甚至補習與才藝課程費用，都是沉重負擔。她再與先生商量後，兩人決定將這份屬於家庭的祝福，轉化為更多孩子求學路上的支持，讓經濟弱勢的兒少不因現實壓力而中斷學習。

「多一點資源，就多一分希望。」李淑賢說，自己長年投入家扶服務，看見不少孩子在困境中仍奮力向上，只要適時給予協助，往往就能展現亮眼表現；對孩子而言，獎助學金不只是金額上的幫助，更是一種被肯定、被看見的力量，提醒他們追夢的路上並不孤單。

家扶中心指出，許永煌與李淑賢夫妻長期擔任志工，是重要的公益夥伴，除活動支援與捐助外，也投入寄養家庭服務，陪伴孩子走過成長關卡，多年來，他們把公益融入日常生活，也讓下一代在耳濡目染中學習關懷與付出。

洪依帆表示，家扶每年需籌措大筆獎助學金與教育資源，協助受扶助孩子因應不同階段的教育支出，包括升學費用、學習設備及培力課程開銷，穩定而持續的支持，是孩子建立自信與能力的基礎。此次李淑賢夫妻將子女的孝心化為助學行動，不僅帶來實質幫助，更為在地樹立溫暖典範。