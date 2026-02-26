快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

子女紅包變16萬助學金 金門志工夫妻檔把孝心放大成愛心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢（左）與丈夫許永煌（中），在過年期間收到多位子女共16萬元壓歲錢，全數捐作家扶獎助學金，這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆（右）代表接受。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢（左）與丈夫許永煌（中），在過年期間收到多位子女共16萬元壓歲錢，全數捐作家扶獎助學金，這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆（右）代表接受。圖／金門家扶中心提供

農曆春節是團圓圍爐、互道祝福的時刻，今年過年期間，金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢與丈夫許永煌，收到子女許琇雯、許秀琳、許志揚、許志立準備的紅包，象徵孝心的16萬元壓歲錢全數捐出，指定作為家扶獎助學金，盼為扶助兒少的求學路添一分穩定力量。

這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆代表接受，並轉達受扶助兒少的感謝之意。

李淑賢表示，子女以紅包表達心意，讓她深受感動，但她始終相信，教育是翻轉未來最重要的關鍵；對許多扶助家庭而言，學雜費、交通費，甚至補習與才藝課程費用，都是沉重負擔。她再與先生商量後，兩人決定將這份屬於家庭的祝福，轉化為更多孩子求學路上的支持，讓經濟弱勢的兒少不因現實壓力而中斷學習。

「多一點資源，就多一分希望。」李淑賢說，自己長年投入家扶服務，看見不少孩子在困境中仍奮力向上，只要適時給予協助，往往就能展現亮眼表現；對孩子而言，獎助學金不只是金額上的幫助，更是一種被肯定、被看見的力量，提醒他們追夢的路上並不孤單。

家扶中心指出，許永煌與李淑賢夫妻長期擔任志工，是重要的公益夥伴，除活動支援與捐助外，也投入寄養家庭服務，陪伴孩子走過成長關卡，多年來，他們把公益融入日常生活，也讓下一代在耳濡目染中學習關懷與付出。

洪依帆表示，家扶每年需籌措大筆獎助學金與教育資源，協助受扶助孩子因應不同階段的教育支出，包括升學費用、學習設備及培力課程開銷，穩定而持續的支持，是孩子建立自信與能力的基礎。此次李淑賢夫妻將子女的孝心化為助學行動，不僅帶來實質幫助，更為在地樹立溫暖典範。

金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢（中）與丈夫許永煌（右），在過年期間收到子女象徵孝心與祝福的16萬元壓歲錢，夫妻倆幾經討論後，全數捐作家扶獎助學金，這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆（左）代表接受。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢（中）與丈夫許永煌（右），在過年期間收到子女象徵孝心與祝福的16萬元壓歲錢，夫妻倆幾經討論後，全數捐作家扶獎助學金，這筆善款今天由家扶中心主任洪依帆（左）代表接受。圖／金門家扶中心提供

家扶中心 兒少 子女 紅包 夫妻 金門

延伸閱讀

民宿內性交易！台南金門跨縣市破應召集團 不法獲利逾1263萬

海巡：中國海警擾金門並偽造影片 典型認知作戰

大陸海警船再闖金門還發影片　海巡稱不實偽造影片

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

相關新聞

民代催生長照處 高市遭批未落實 屏東縣升級已見成效

台灣邁入超高齡社會，高雄市老年人口突破五十六萬人，長照機構及長照人力雙雙不足，藍綠民代多次催生長照中心升格長照處，至今遲...

高雄捷運紅線總長55公里 「全線耗時100分鐘」 市郊民眾盼設直達車

高雄捷運紅線正興建2條延伸線，未來營運總長達55公里，捷運列車全線行程需耗時100分鐘，住在市郊的民眾認為通勤時間過長，...

高雄捷運列車僅3車廂「活動常擠爆人潮」 民眾抱怨盼加掛車廂

高雄捷運運量屢創新高，但捷運紅橘線列車採中運量設計，每列僅3節車廂，大型活動期間即便加開班次，仍常造成車廂內過度擁擠，大...

子女紅包變16萬助學金 金門志工夫妻檔把孝心放大成愛心

農曆春節是團圓圍爐、互道祝福的時刻，今年過年期間，金門家扶中心扶幼委員會副主委李淑賢與丈夫許永煌，收到子女許琇雯、許秀琳...

高雄建國橋使用逾20年破損嚴重「彩虹水幕裝置廢除」 地方盼翻新

高雄市往來三民區、鹽埕區的建國橋在日治時期建置，是愛河第一座鋼筋水泥橋，2002年重建後加入「彩虹與白鷺鷥」概念，打造彩...

締盟菲律賓蘇比克灣港 高雄港要鞏固亞太航運地位

台灣港務公司今天於高雄港旅運中心舉辦14周年慶，由交通部與外交部見證，高雄港與菲律賓蘇比克灣港簽署姐妹港協議，為新南向港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。