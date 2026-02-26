屏東春風調戲藝術節3月登場 邀民眾走入劇場

快訊

中央社／ 屏東縣26日電

屏東縣上半年表演藝術盛事「2026春風調戲藝術節」，於3至6月推出，共有10多檔節目，從屏北到屏南、戶外到劇場，邀請民眾感受充滿能量的藝術旅程。

縣府文化處今天新聞稿表示，春風調戲藝術節以「風起．光亮」為主題，試圖回應當代社會中個人生命經驗的流動，從生死轉折到相聚別離，藝術家們透過肢體、音樂與戲劇，將人與自然、人與神靈間的關係重新轉譯；除了劇場演出外，也有屏東具代表性的文化地景免費戶外展演，讓藝術不再侷限於傳統劇場空間，而是深入常民生活，打造無邊界的沉浸式體驗。

文化處說明，戶外環境劇場，包含即將成真火舞團「焰島之光」、優尼克當代馬戲團「遺構間的祝福」，會在勝利星村遺構公園中點燃視覺震撼；許程崴製作舞團「上造」與何曉玫MEIMAGE舞團2026屏東「默島進行曲」，將在充滿宗教意向與文化底蘊的屏東縣王船文化館大廳，詮釋肢體與信仰間的連結；B.DANCE丞舞製作團隊的「浮花」，將在恆春古城牆映襯下，舞出生命優雅。

文化處提及，劇場節目部分，則來自日本的「The Worthless樂團」繪本音樂會、印度「Voctronica人聲樂團」音樂會及台灣種子舞團「低著的世界」、風神寶寶兒童劇團「晴空小侍郎」、巴洛克獨奏家樂團「音畫．台灣」講座音樂會及春河劇團「老闆～來碗陽春麵！」，將分別於屏東演藝廳、屏東藝術館、恆春文化中心劇場館接力登場，帶來涵蓋傳統創新到跨時代敘事的豐富演出。

縣府表示，屏東藝遊卡會員享75折優惠，可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統購票。更多活動可至屏東縣政府文化處官網或屏東藝遊粉絲專頁（Facebook）查詢。

