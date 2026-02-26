高雄建國橋使用逾20年破損嚴重「彩虹水幕裝置廢除」 地方盼翻新

高雄市往來三民區、鹽埕區的建國橋在日治時期建置，是愛河第一座鋼筋水泥橋，2002年重建後加入「彩虹與白鷺鷥」概念，打造彩色燈光水幕，橋面兩側有整排白鷺鷥裝置，但近年不僅彩虹水幕毀損廢止，白鷺鷥造景有多處破損，議員更指橋面已龜裂，橋建置逾20年須全面檢視橋體，做橋面修復、造景重建等翻新工程。

高雄市建國橋在日治時代為了方便三塊厝與鹽埕的交通來往，建立「川田橋」，民間稱作南興橋，戰後國民政府改名為建國橋，是愛河第一座鋼筋水泥橋，1999年因橋梁老舊而拆除原地重建，2002年完工啟用，不僅拓寬為40米寬大橋，使橋樑、行人、車道分道，更打造包含白鷺鷥塑像、彩光燈具和水幕等特色，增添橋梁美感。

建國橋重建後加入「彩虹與白鷺鷥」概念，橋中央兩側向外延伸出半徑5公尺半圓型廣場供民眾賞夜景，橋下搭配彩虹燈具和水幕，形成「七彩瀑布」從橋面傾瀉而下，但近年疏於管理，燈具和水幕相繼故障，市府2021年修復燈具，停用水幕設備。

建國橋因連接三民區和鹽埕、鼓山區，鹽埕區內有座「瀨南鹽場」是自明朝以來，台灣4大鹽場之一，鹽田曬鹽吸引水鳥覓食，成群白鷺鷥在清晨飛掠情景尤為浪漫，舊時被稱作「鹽埔曉鷺」，也是建國橋另一美名。

市議員張博洋表示，建國橋是高雄少見採用橋樑、行人、車道分道設計的特色橋梁，白鷺鷥元素展現高雄在地文化特色和歷史意涵，但建置逾20年，橋面已有龜裂，白鷺鷥造景、燈光及流水造景設施毀損嚴重，建國橋作為愛河景觀重要節點，建議全面檢視橋體，進行橋面修復、造景重建等翻新工程。

先前風災將建國橋4個角落的巨型燈柱吹垮，市府移除後，目前僅剩橋中央兩側有燈柱，平時照射七彩燈光。藍橋里長陳本興表示，愛河水幕裝置開新橋落成時是當時新穎設計，但使用近30年下已損壞，相當可惜，且橋面兩側白鷺鷥裝置也遭外來人惡意破壞，希望市府能統一翻新。

工務局表示，建國橋改建啟用至今，每2年定期檢測，最近為2025年，顯示橋梁檢測結構為安全，橋面道路局部出現龜裂為鋪面材料老化，未影響主結構，兩側護欄白鷺鷥造景因長期使用已部分毀損，道工處後續評估整修；日前已辦理護欄油漆更新、翻新人行步道等。