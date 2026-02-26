民代催生長照處 高市遭批未落實 屏東縣升級已見成效

台灣邁入超高齡社會，高雄市老年人口突破五十六萬人，長照機構及長照人力雙雙不足，藍綠民代多次催生長照中心升格長照處，至今遲無下文。反觀屏東縣率全國之先成立長照處，在社區日照及失智症政策推展更全面與專業，已見成效。

高雄市衛生局長黃志中指出，高齡化與失能長者照護持續增加，長照體系補足人力、提升服務品質都是當務之急，初步鼓勵大學校院透過國際合作引進東南亞學生進行完整培訓，補強第一線照護能量。至於長照中心改制議題，涉及整體市政發展並及法定編制，整體性評估及調整持續進行中。

因應老年人口、長照需求激增，屏東縣府在二○二三年三月將長照中心升級為一級單位長照處，除推動無圍籬照護，讓照顧融入社區日照，確診率達八成，一萬三千多名的失智人口，也積極推動「愛智憶」加值服務，包含回診最高三次免費、交通接送三趟免費、綠色通道專人安排等，有助失智症診斷更便捷，讓照顧者與被照顧者都能即時被接住。

反觀高雄市，老年人口超過五十六萬人，占全市總人口約廿一％，儼如超高齡社會縮影。不過長照業務分散在衛生局、社會局，跨局處整合不易，政策推動不免出現雙頭馬車窘境。

市議員黃文益說，設立長照或高齡事務專責單位，仍是勢在必行，否則部分業務容易造成權責不清，也影響政策推動效率。

市議員許采蓁建議，先強化數位、資料與資安治理，建立跨局處共用平台與即時儀表板，再視量能評估長照是否獨立設處，避免疊床架屋。

樹德科大社工系主任徐國慶認為，高齡人口增加，無論人力調度或服務項目負擔恐日益加重，專責處室也有助系統性規畫整體政策方向。