締盟菲律賓蘇比克灣港 高雄港要鞏固亞太航運地位

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姐妹港。記者巫鴻瑋／攝影
台灣港務公司今天於高雄港旅運中心舉辦14周年慶，由交通部與外交部見證，高雄港與菲律賓蘇比克灣港簽署姐妹港協議，為新南向港口外交再下一城，高雄市長陳其邁出席祝賀時強調，高雄港正從傳統貨運樞紐轉型為主權AI練兵場，將持續深化「港市合一」。

高雄港經外交部牽線，由港務公司總經理王錦榮作為我方代表，與菲律賓蘇比克灣管理局董事Gonzales代表雙方簽署姐妹港協議。蘇比克灣港不僅是菲律賓首座自由貿易港，更是當地重要造船及物流轉運中心。

港務公司表示，締盟除響應新南向政策，雙方也將深化港口營運、港區安管、資安及人員交流，進一步鞏固高雄港在亞太航運網絡的關鍵門戶地位，且受惠於郵輪產業強勢復甦，港務公司去年營收達235.3億元，國際郵輪旅客人次更以115.67萬人次，超越疫情前水準。

陳其邁指出，港務公司好，高雄市就好，他細數雙方從共同防疫到近期引進鴻海、信驊科技等企業投資的合作歷程，還特別提到，過去運送香蕉的舊倉庫，如今已重新規畫為全球最大型的主權AI練兵場域，吸引NVIDIA輝達、中華電信等大廠進駐，高雄港已從傳統貨櫃輸出，蛻變為具備軟體與科技實力的智慧港口。

除了拓展國際與科技布局，港務公司今天也與台電簽約，於台中港南方水域興建天然氣輸運設施，預計年輸運量達230萬噸，以關鍵基礎設施支撐國家能源轉型。

高雄港與菲律賓蘇比克灣港締結姐妹港。記者巫鴻瑋／攝影
台灣港務公司今天於高雄港旅運中心舉辦14周年慶。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁指出，市府與港務公司將持續深化合作「港市合一」。記者巫鴻瑋／攝影
高雄港 外交部 菲律賓 陳其邁 郵輪

