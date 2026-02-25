東北季風再強也不怕！馬祖評估打造495噸「抗浪神船」SWATH客船

為強化馬祖冬季海運韌性、降低停航風險，連江縣長王忠銘今天率團前往台中港，實地評估導入SWATH（小水線面雙體船）客船的可行性，會中也提及，若新型SWATH船舶投入營運，冬季停航率高峰可望由現行約20%至40%，降至5%至15%，大幅提升運補穩定度與居民往返可靠性，縣府強調，將持續整合專業意見與地方需求，審慎推動新型船舶規劃，打造更安全、穩定、舒適的離島交通網絡。

今天到場的包括立委陳雪生、縣議會議長張永江，以及多位議員與鄉長；交通部航港局副局長劉志鴻、北部航務中心主任何文智等中央官員到場參與，中央與地方同場討論，聚焦離島交通升級。

馬祖島際航線目前主力為已下水逾11年的「東海明珠」，近年維修頻繁，由於當年採用多項德製零件，國內同型船舶僅「南海之星」，維修料件仰賴國外供應，時程較長。依規定，船舶使用達15年須進入報廢評估階段，縣府因此提前啟動新船型評估作業，避免影響鄉親往返與民生物資運補。

在台中港座談會中，團隊針對適航性、港區條件與航程配置進行技術分析，馬祖冬季受東北季風影響，浪高常達2至3公尺，現行船舶易減速甚至停航，停航率高峰約20%至40%，但冬季仍須穩定供應生鮮物資，居民也有就醫、洽公等需求；一旦航空受天候干擾，海運更成為關鍵命脈。如何提高冬季開航率，成為此行評估重點。

隨後一行人登上SWATH客船試乘，SWATH採半潛式小水線面雙體設計，將主要浮力體置於水下，可顯著降低波浪對船體的影響，在惡劣海況中維持較佳穩定度，被形容為「平穩的航海平台」。相較傳統單體或一般雙體船，縱搖、橫搖幅度明顯降低，有助減少暈船不適，適用於客渡、巡航及特殊海事任務。

初步規劃構想為打造約495總噸、船速25節、可載客250人的中型SWATH客船，並具備停放6輛汽車或50部機車的空間，同時預留生鮮蔬果與民生物資載運容量，搭配福澳、白沙、青帆、猛澳及中柱等港區條件整體設計。若順利投入營運，評估冬季停航率可降至5%至15%，運補穩定度與居民往返可靠性可望大幅提升，醫療後送風險亦可降低。

王忠銘指出，馬祖交通除台馬長程航線外，更須優先強化島際運輸品質，尤其莒光與東引海象條件較嚴峻，高穩定度船舶勢在必行，唯有兼顧安全與舒適，才能帶動觀光與人口流動。陳雪生則認為，夏季可追求效率，冬季更應重視穩定與可靠，避免頻繁停航衝擊民生與經濟。張永江強調，中型SWATH船舶吃水較淺，適合馬祖港口條件，客艙規劃彈性大，維修成本亦具可控性，是值得審慎評估的選項。