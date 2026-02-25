人口負成長 開發案愈推愈多？學者示警：高雄恐被財政壓垮

少子化、人口負成長與超高齡化下，高雄卻同時加速推進捷運聯開、TOD與大規模土地開發。高雄市議會今天舉辦「高雄市2050都市發展與產業盤點」公聽會，多名學者當場點出，人口沒有明顯成長，在人口負成長與大型開發案並行下，恐怕只會把城市推向更高財政風險，而不是帶動轉型。

公聽會由議員黃柏霖主持，集結市府相關局處與學界代表，與會專家不約而同提醒，未來城市競爭力的關鍵不在「推多少案」，而在產業是否真正升級、高值化，否則恐淪為用土地換短期成長，卻留下長期負擔。

黃柏霖指出，面對未來20年全球政經與科技快速變動，市府要更有系統地盤點城市方向，智慧城市的根基在教育，要求市府加速推動班班有大屏數位學習環境，不能讓高雄落後台南、台中與新北，並以全市約14萬名學生為目標，打造完整的數位學習基礎，為未來轉型預作準備。

市府都市發展局指出，高雄正以產業升級為主軸，布局大南方新矽谷、半導體與海洋製造經濟體，串聯路竹、岡山、橋頭等產業廊帶，並透過捷運聯開與TOD模式，推動20分鐘生活圈、公辦都更與土地整體開發，希望藉此改善都市機能、吸引人口移居。

經發局也補充，高雄正朝科技與智慧經濟城市轉型，結合海空港與自由貿易港區優勢，發展半導體、電子零組件、AI研發與數位轉型，並透過「智慧高雄燈塔計畫」與生態友善建設，試圖強化城市競爭力與人口吸引力。

不過，逢甲大學教授曾梓峰直言，人口未見顯著成長前提下，不宜過度推動大規模TOD與土地開發，否則只會加重財政負擔，城市轉型的核心應是「技術升級與全球連結」，並舉德國達姆施塔特由默克集團帶動產業升級為例，認為高雄不能只靠土地操作撐場面。

義守大學財金系教授李樑堅認為，高雄持續引進高科技投資，但人口結構未同步改善，顯示城市優勢仍待補強。他建議，傳統產業應加速結合科技升級，漁業與海空雙港可發展複合運輸，必須審慎評估捷運建設與土地開發的財務風險，建立人口與產業轉型的量化指標，避免政策失衡。

國立高雄師範大學教授譚大純從永續角度提醒，2050淨零碳排不該淪為口號，而應落實在基礎建設與能源布局上，避免過度押注單一產業或開發案；隨著AI改變產業與人力結構，市府更應提前布局人才培育，走穩健而非躁進的路線。