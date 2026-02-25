金門浯島文學獎首納報導文學 盼鼓勵多元文類

金門縣文化局主辦浯島文學獎，今年首次徵集報導文學。文化局長陳榮昌說，繼去年新增劇本組別，今年則新增報導文學，盼鼓勵寫作者嘗試多元文類。

金門浯島文學獎今年來到第23屆，徵文類別包含「短篇小說組」、「散文創作組」、「新詩組」及「報導文學組」等4類別，其中報導文學為首次納入，將自6月1日起收件至6月30日。

陳榮昌今天接受中央社採訪表示，浯島文學獎固定徵集短篇小說、散文及新詩，長篇小說、劇本與報導文學等因寫作人口較少、寫作時間也較長等因素並非年年徵集。

記者出身的陳榮昌說，報導文學以真實社會事件為基底，透過文學手法寫成，「是很直接有力的文類，可以影響民眾觀念或改變政策。」報導文學寫作通常需要較久時間，今年徵件時間較趕，但仍盼鼓勵寫作者嘗試多元文類。

文化局透過新聞稿表示，徵文參選資格不限國籍與族群，作品須以正體中文、正楷創作，徵選主題不設限，但內容須融入金門相關元素，如人物、歷史、事件、物件或時空背景等，且相關內容占全文1/4以上篇幅，實際評量將由評審委員納入評選考量。

文化局指出，評審時間為7月至9月，採3階段評審，得獎名單將於9月至10月公布，頒獎典禮預計在10月至11月擇日辦理。詳細活動計畫可至金門縣文化局網站閱讀推廣專區查詢下載。