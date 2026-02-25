快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

金門浯島文學獎首納報導文學 盼鼓勵多元文類

中央社／ 金門25日電

金門文化局主辦浯島文學獎，今年首次徵集報導文學。文化局長陳榮昌說，繼去年新增劇本組別，今年則新增報導文學，盼鼓勵寫作者嘗試多元文類。

金門浯島文學獎今年來到第23屆，徵文類別包含「短篇小說組」、「散文創作組」、「新詩組」及「報導文學組」等4類別，其中報導文學為首次納入，將自6月1日起收件至6月30日。

陳榮昌今天接受中央社採訪表示，浯島文學獎固定徵集短篇小說、散文及新詩，長篇小說、劇本與報導文學等因寫作人口較少、寫作時間也較長等因素並非年年徵集。

記者出身的陳榮昌說，報導文學以真實社會事件為基底，透過文學手法寫成，「是很直接有力的文類，可以影響民眾觀念或改變政策。」報導文學寫作通常需要較久時間，今年徵件時間較趕，但仍盼鼓勵寫作者嘗試多元文類。

文化局透過新聞稿表示，徵文參選資格不限國籍與族群，作品須以正體中文、正楷創作，徵選主題不設限，但內容須融入金門相關元素，如人物、歷史、事件、物件或時空背景等，且相關內容占全文1/4以上篇幅，實際評量將由評審委員納入評選考量。

文化局指出，評審時間為7月至9月，採3階段評審，得獎名單將於9月至10月公布，頒獎典禮預計在10月至11月擇日辦理。詳細活動計畫可至金門縣文化局網站閱讀推廣專區查詢下載。

文學 文化局 金門 小說 徵文 文創

延伸閱讀

正月初九「天公生」登金門太武山 近千人朝聖海印寺求好運

台中寺遺構審議不指定古蹟 文化局將保存碑文

金門全面圍剿「世紀毒草」銀膠菊 開花前強力清除一公斤5元收購

開工日空汙爆表 金門橘色提醒、馬祖紅色警戒

相關新聞

澳洲引種落地開花 惠光導盲犬誕下台澳混血幼犬

惠光導盲犬學校今傳喜訊，台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下臺澳混血小公主Daisy，父犬為來自澳洲姊妹校Guide...

金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太...

六龜林業環利用場域明揭牌 可將疏伐資材轉製生質顆粒燃料

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「林業循環利用場域」，26日在高雄六龜苗圃揭牌，場域導入先進木竹生質顆粒造粒系統，能把...

9420要搬家了？南迴浪漫告急！鄉親遊客齊喊：海景＋好停車才是王道

省道台9線因2019年12月23日南迴拓寬改善工程（南迴改）台東端通車後，里程數縮減為453.851公里，原本線上人氣里...

澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

既澎湖白沙鄉宣布發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉，近日也宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1...

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。