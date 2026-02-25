正月初九「天公生」登金門太武山 近千人朝聖海印寺求好運

農曆正月初九「天公生」，民間視為玉皇大帝聖誕。金門的傳統習俗是在這一天相揪「爬太武山」，相傳會為全家人帶來整年好運氣，不少民眾都習慣在這一天扶老攜幼，登上全島第一高峰太武山，前往山上的海印寺參拜，盼新的一年闔家平安、運勢順遂。統計一整天下來，約吸引近千人次登山進香，讓平日清幽的山寺洋溢濃濃年味。

昨天金門大雨滂沱，所幸今天一早天氣放晴、氣溫回升，不少民眾直呼「天公作美」。雖逢春節後開工第3天，人潮較假日略減，但清晨起玉章路便可見香客絡繹於途，有人闔家同行，有人三五好友相約，也有輪班族特地排休上山拈香。

在地民俗認為，初九登太武山、入海印寺誠心祝禱，象徵新年步步高升，可為全家帶來整年好運；「初九登太武山」因而成為金門春節期間別具代表性的年俗活動，甚至被形容為另類「全民運動日」；不少民眾笑說，年節期間大魚大肉後來趟登山健行，既祈福又運動，一舉兩得。

海印寺住持性海法師表示，從大年初一至初九，寺方每日都會準備素麵線與素齋與信眾結緣，從初一至初五幾乎是場場爆滿，因為今天是上班日，反而人潮不如過年期間；今天在志工協助下，準備約千人份素齋，供香客參拜後享用；寺內並張貼參拜順序說明，提醒信眾依序向大雄寶殿佛祖、觀音菩薩及天公爐上香，場面雖熱絡仍井然有序。

因應人潮，警方清晨即在太武山圓環加派警力進行交通疏導，並協調周邊停車空間；軍方單位亦支援人員引導車流，整體動線順暢；沿途除家庭與好友結伴外，也有公司行號將登山列為員工自強活動，洋溢熱鬧氣氛。