快訊

前主播吳中純驚傳癌逝 享年56歲…老公臉書悼念愛妻

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局回應

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

正月初九「天公生」登金門太武山 近千人朝聖海印寺求好運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，縣議員董森堡（中）也率團隊登山祈福，沿途向民眾逐一致意，不少民眾主動要求合影。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，縣議員董森堡（中）也率團隊登山祈福，沿途向民眾逐一致意，不少民眾主動要求合影。記者蔡家蓁／攝影

農曆正月初九「天公生」，民間視為玉皇大帝聖誕。金門的傳統習俗是在這一天相揪「爬太武山」，相傳會為全家人帶來整年好運氣，不少民眾都習慣在這一天扶老攜幼，登上全島第一高峰太武山，前往山上的海印寺參拜，盼新的一年闔家平安、運勢順遂。統計一整天下來，約吸引近千人次登山進香，讓平日清幽的山寺洋溢濃濃年味。

昨天金門大雨滂沱，所幸今天一早天氣放晴、氣溫回升，不少民眾直呼「天公作美」。雖逢春節後開工第3天，人潮較假日略減，但清晨起玉章路便可見香客絡繹於途，有人闔家同行，有人三五好友相約，也有輪班族特地排休上山拈香。

在地民俗認為，初九登太武山、入海印寺誠心祝禱，象徵新年步步高升，可為全家帶來整年好運；「初九登太武山」因而成為金門春節期間別具代表性的年俗活動，甚至被形容為另類「全民運動日」；不少民眾笑說，年節期間大魚大肉後來趟登山健行，既祈福又運動，一舉兩得。

海印寺住持性海法師表示，從大年初一至初九，寺方每日都會準備素麵線與素齋與信眾結緣，從初一至初五幾乎是場場爆滿，因為今天是上班日，反而人潮不如過年期間；今天在志工協助下，準備約千人份素齋，供香客參拜後享用；寺內並張貼參拜順序說明，提醒信眾依序向大雄寶殿佛祖、觀音菩薩及天公爐上香，場面雖熱絡仍井然有序。

因應人潮，警方清晨即在太武山圓環加派警力進行交通疏導，並協調周邊停車空間；軍方單位亦支援人員引導車流，整體動線順暢；沿途除家庭與好友結伴外，也有公司行號將登山列為員工自強活動，洋溢熱鬧氣氛。

爬山路程同時成為鄉親寒暄拜年的場合，不少人巧遇久未見面的親友，彼此互道新春祝福。縣議員董森堡也率團隊登山祈福，沿途向民眾逐一致意、合影留念；面對鄉親關心未來動向，他表示感謝鼓勵，期盼新的一年金門平安發展；不少熱情民眾也鼓勵他好好監督縣政並加油，祝福他年底選舉能高票當選。

農曆正月初九「天公生」，金門習慣爬太武山，沿途除家庭與好友結伴外，也有公司行號將登山列為員工自強活動，沿路民眾不少。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門習慣爬太武山，沿途除家庭與好友結伴外，也有公司行號將登山列為員工自強活動，沿路民眾不少。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，一整天下來，吸引不少民眾登山進香，人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，一整天下來，吸引不少民眾登山進香，人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，不少家庭都是扶老攜幼參與。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，不少家庭都是扶老攜幼參與。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，縣議員董森堡（右）也登山祈福，巧遇金寧鄉代表會主席黃文欣（左），兩人互動恭喜。記者蔡家蓁／攝影
農曆正月初九「天公生」，金門的傳統習俗是在這一天相揪去「爬太武山」，縣議員董森堡（右）也登山祈福，巧遇金寧鄉代表會主席黃文欣（左），兩人互動恭喜。記者蔡家蓁／攝影

金門 運動 春節

延伸閱讀

金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

松信新人6搶2激戰 跟母雞參拜黏緊緊…蔣萬安這樣說

影／指南宮參拜玉皇大帝 鄭麗文祈求台灣和平

今日「天公生」氣場強大！12生肖運勢一次看：莫衝動、保守為上

相關新聞

金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太...

六龜林業環利用場域明揭牌 可將疏伐資材轉製生質顆粒燃料

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「林業循環利用場域」，26日在高雄六龜苗圃揭牌，場域導入先進木竹生質顆粒造粒系統，能把...

9420要搬家了？南迴浪漫告急！鄉親遊客齊喊：海景＋好停車才是王道

省道台9線因2019年12月23日南迴拓寬改善工程（南迴改）台東端通車後，里程數縮減為453.851公里，原本線上人氣里...

澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

既澎湖白沙鄉宣布發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉，近日也宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1...

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避...

轉彎碰撞 高雄公車去年21事故2死

高雄大客車轉彎時與機車、行人事故每年逾十件，去年高達廿一件，創近五年新高，其中公、民營公車事故更造成兩人死亡，民代要求比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。