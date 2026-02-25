屏東北野祭推車宿露營體驗 無人機煙火秀新亮點

屏東北野祭邁入第3屆，今年除經典車宿露營體驗、多元音樂表演與手作工作坊外，首次加入無人機煙火秀；3月6至8日於高樹鄉新豐親水公園旁登場，免費入場。

「2026屏東北野祭PP Festival」以「車宿露營×多元音樂×風格市集×親子互動」為主軸，邀民眾走進山野、貼近土地，感受戶外生活樣貌。活動時間為3月6至8日，每天下午3時至9時，免費入場。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維今天在宣傳記者會表示，北野祭邁入第3屆，前2屆各吸引5萬多旅遊人次，是展現在地農業產品與經濟產值重要平台，並串聯臨近觀光景點，帶動屏北地區觀光；今年更藉荖濃溪山谷氣流穩定特性，加入180秒無人機煙火秀，盼讓遊客留下深刻美好回憶。

交旅處指出，今年舞台卡司包含「icyball冰球樂團」、李嫣、「庸俗救星」、「Miao Miao Flow」及高樹在地樂團「迷霧森林」等逾12組藝人。每天安排表演藝術團隊與民眾近距離互動，讓音樂與表演融入山林。文化展演方面，邀請高樹鄉加蚋埔馬卡道族帶來平埔族祈福舞蹈，展現地方文化底蘊。

活動期間同步規劃多元露營體驗，除帳篷紮營外，現場設置露營車體驗與展示區，邀集多家品牌進駐，打造大型露營車展示會，讓民眾近距離了解不同型態車宿生活。

此外，現場規劃花環編織、樹皮燈手作、調香等工作坊；新豐親水公園下午1時至5時開放戲水；另設「親子互動區」安排4款遊戲，讓大小朋友同樂。

交旅處提及，本屆首次推出北野祭吉祥物「高高」，以象徵山林守護的草鴞為靈感，搭配大地芋頭色系，塑造守望山水、陪伴旅人探索北野形象，傳達對自然與生態共存重視；並同步推出兼具實用與紀念性官方周邊商品。