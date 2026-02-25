屏東北野祭推車宿露營體驗 無人機煙火秀新亮點

快訊

中央社／ 屏東縣25日電
屏東北野祭邁入第3屆，以「車宿露營×多元音樂×風格市集×親子互動」為主軸，邀民眾感受春日屏北戶外生活樣貌。圖為2025年北野祭。（屏東縣政府交旅處提供）中央社
屏東北野祭邁入第3屆，以「車宿露營×多元音樂×風格市集×親子互動」為主軸，邀民眾感受春日屏北戶外生活樣貌。圖為2025年北野祭。（屏東縣政府交旅處提供）中央社

屏東北野祭邁入第3屆，今年除經典車宿露營體驗、多元音樂表演與手作工作坊外，首次加入無人機煙火秀；3月6至8日於高樹鄉新豐親水公園旁登場，免費入場。

「2026屏東北野祭PP Festival」以「車宿露營×多元音樂×風格市集×親子互動」為主軸，邀民眾走進山野、貼近土地，感受戶外生活樣貌。活動時間為3月6至8日，每天下午3時至9時，免費入場。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維今天在宣傳記者會表示，北野祭邁入第3屆，前2屆各吸引5萬多旅遊人次，是展現在地農業產品與經濟產值重要平台，並串聯臨近觀光景點，帶動屏北地區觀光；今年更藉荖濃溪山谷氣流穩定特性，加入180秒無人機煙火秀，盼讓遊客留下深刻美好回憶。

交旅處指出，今年舞台卡司包含「icyball冰球樂團」、李嫣、「庸俗救星」、「Miao Miao Flow」及高樹在地樂團「迷霧森林」等逾12組藝人。每天安排表演藝術團隊與民眾近距離互動，讓音樂與表演融入山林。文化展演方面，邀請高樹鄉加蚋埔馬卡道族帶來平埔族祈福舞蹈，展現地方文化底蘊。

活動期間同步規劃多元露營體驗，除帳篷紮營外，現場設置露營車體驗與展示區，邀集多家品牌進駐，打造大型露營車展示會，讓民眾近距離了解不同型態車宿生活。

此外，現場規劃花環編織、樹皮燈手作、調香等工作坊；新豐親水公園下午1時至5時開放戲水；另設「親子互動區」安排4款遊戲，讓大小朋友同樂。

交旅處提及，本屆首次推出北野祭吉祥物「高高」，以象徵山林守護的草鴞為靈感，搭配大地芋頭色系，塑造守望山水、陪伴旅人探索北野形象，傳達對自然與生態共存重視；並同步推出兼具實用與紀念性官方周邊商品。

露營 屏東縣政府 親子 觀光景點 表演藝術

金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太...

六龜林業環利用場域明揭牌 可將疏伐資材轉製生質顆粒燃料

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「林業循環利用場域」，26日在高雄六龜苗圃揭牌，場域導入先進木竹生質顆粒造粒系統，能把...

9420要搬家了？南迴浪漫告急！鄉親遊客齊喊：海景＋好停車才是王道

省道台9線因2019年12月23日南迴拓寬改善工程（南迴改）台東端通車後，里程數縮減為453.851公里，原本線上人氣里...

澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

既澎湖白沙鄉宣布發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉，近日也宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1...

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避...

轉彎碰撞 高雄公車去年21事故2死

高雄大客車轉彎時與機車、行人事故每年逾十件，去年高達廿一件，創近五年新高，其中公、民營公車事故更造成兩人死亡，民代要求比...

