金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處的員工選在今天「天公生」，帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。圖／金管處提供
金門國家公園管理處的員工選在今天「天公生」，帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。圖／金管處提供

農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。

這項活動已成為金管處多年來的「開春儀式」，同仁暫別辦公室，沿著熟悉步道健行，一面巡視環境、一面撿拾散落垃圾，從飲料罐、塑膠瓶到藏在落葉堆裡的糖果紙屑，都一一清理。有人笑說，這是「最環保的開工方式」，不用口號，用行動為山林除舊布新。

金管處指出，玉章路前山段原因鋪面改善工程封閉，為便利春節期間民眾登山走春，自農曆年前起暫停施工並開放通行至3月5日（農曆十七），3月6日後將恢復封閉施工，預計7月完成全案工程，完工日期將另行公告，屆時登山路線可恢復原有動線。

太武山兼具自然景觀與戰地人文意義，是金門具代表性的地標景點。金管處表示，每年初九舉辦淨山，不僅是內部傳統，更希望拋磚引玉，提醒民眾落實「垃圾不落地」與「無痕山林」理念；使這片美麗山林持續以最自然的姿態，迎接每一位前來親近它的遊客。

選在農曆正月初九「天公生」，金門國家公園管理處的員工在處長黃子娟（右）與秘書蔡立安的率領下帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。圖／金管處提供
選在農曆正月初九「天公生」，金門國家公園管理處的員工在處長黃子娟（右）與秘書蔡立安的率領下帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。圖／金管處提供

