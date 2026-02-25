金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日
農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。
這項活動已成為金管處多年來的「開春儀式」，同仁暫別辦公室，沿著熟悉步道健行，一面巡視環境、一面撿拾散落垃圾，從飲料罐、塑膠瓶到藏在落葉堆裡的糖果紙屑，都一一清理。有人笑說，這是「最環保的開工方式」，不用口號，用行動為山林除舊布新。
金管處指出，玉章路前山段原因鋪面改善工程封閉，為便利春節期間民眾登山走春，自農曆年前起暫停施工並開放通行至3月5日（農曆十七），3月6日後將恢復封閉施工，預計7月完成全案工程，完工日期將另行公告，屆時登山路線可恢復原有動線。
太武山兼具自然景觀與戰地人文意義，是金門具代表性的地標景點。金管處表示，每年初九舉辦淨山，不僅是內部傳統，更希望拋磚引玉，提醒民眾落實「垃圾不落地」與「無痕山林」理念；使這片美麗山林持續以最自然的姿態，迎接每一位前來親近它的遊客。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。