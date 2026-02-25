金管處初九「天公生」淨山迎新年 玉章路將開放至3月5日　

農曆年正月初九「天公生」，不少金門民眾忙著備供品祭拜祈福；金門國家公園管理處的員工則選在今天帶著垃圾袋、拿著夾子，走上太武山玉章路，以淨山行動迎接新春，為山林送上最實際的祝福。

這項活動已成為金管處多年來的「開春儀式」，同仁暫別辦公室，沿著熟悉步道健行，一面巡視環境、一面撿拾散落垃圾，從飲料罐、塑膠瓶到藏在落葉堆裡的糖果紙屑，都一一清理。有人笑說，這是「最環保的開工方式」，不用口號，用行動為山林除舊布新。

金管處指出，玉章路前山段原因鋪面改善工程封閉，為便利春節期間民眾登山走春，自農曆年前起暫停施工並開放通行至3月5日（農曆十七），3月6日後將恢復封閉施工，預計7月完成全案工程，完工日期將另行公告，屆時登山路線可恢復原有動線。