六龜林業環利用場域明揭牌 可將疏伐資材轉製生質顆粒燃料

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「林業循環利用場域」，26日在高雄六龜苗圃揭牌，場域導入先進木竹生質顆粒造粒系統，能把荖濃溪及旗山事業區每年約660噸疏伐資材轉製為生質顆粒燃料，從源頭收集、處理到加值應用一體化運作，提升國產木材全材利用率與附加價值。

「六龜林業循環利用場域」設在六龜苗圃，是林保署屏東分署首座整合林業剩餘資材，從收集、處理到加值利用的示範據點。

屏東分署指出，木顆粒能提供觀光旅宿業作為低煙、環保的鍋爐燃料；協助農村社區替換傳統柴火，提升燃料效率；甚至搭配地方農特產品烘焙、乾燥需求，打造「低碳加工」亮點，讓木材循環利用帶動更多地方產業升級。「不僅限於能源使用，環保特性也能與地方產業形成互利模式」。

分署長楊瑞芬表示，六龜林業循環利用場域啟用，象徵台灣林業從傳統生產邁向循環永續的關鍵轉捩點，期透過公私協力模式，打造一個生產、生活、生態「三生合一」的示範場域。

屏東分署進一步表示，六龜森業循環利用場域，預計能將荖濃溪及旗山事業區每年約660噸的疏伐資材，轉化為生質顆粒，落實資源全循環。透過林業剩餘資材的有效利用與產品開發，提升森林碳匯效益，為減緩氣候變遷做出具體貢獻，回應國家淨零目標。

屏東分署為迎接六龜林業循環利用場域，去年12月初即舉辦兩場設施操作教育訓練，由設備公司技術人員向30名學員逐一講解機組操作流程，並進行實機啟動測試，成功造出品質穩定的木顆粒產品。學員們建議增加可生產細木屑的機組，供應菇蕈業者培養基材或肥料業者使用，有助於串聯山區周邊產業鏈。