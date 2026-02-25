快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

9420要搬家了？南迴浪漫告急！鄉親遊客齊喊：海景＋好停車才是王道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「9420鹿小愛」吸引不少情侶、遊客拍照留念，去年甚至傳出遭竊，引發關注與討論。記者尤聰光／攝影
「9420鹿小愛」吸引不少情侶、遊客拍照留念，去年甚至傳出遭竊，引發關注與討論。記者尤聰光／攝影

省道台9線因2019年12月23日南迴

拓寬改善工程（南迴改）台東端通車後，里程數縮減為453.851公里，原本線上人氣里程樁號420公里（諧音「就是愛你」），也從太麻里鄉多良段往南移至17公里處的大武鄉大武海濱公園旁，成為熱門觀光打卡點。象徵幸福的地標「9420鹿小愛」更吸引不少情侶、遊客拍照留念，去年甚至傳出遭竊，引發關注與討論。

不過，隨著縱谷賓朗外環道新建工程預計今年5月底完成，台9線將再度改線。現有全長453.851公里，調整後總里程為446.020公里，縮短7.831公里。依此推算，「9420」樁號將再往南移至達仁鄉安朔交控中心南端約200公尺處的安朔高架橋上，意味著「9420鹿小愛」可能真的得搬家。

消息傳出後，在地鄉親議論紛紛。有居民直言，目前9420設在大武海濱公園旁，不僅腹地寬敞、停車位充足，遊客下車就能拍照，動線順暢又安全，「旁邊就是海景，吹著海風拍照，很舒服」。若改設在安朔高架橋上，「上面根本沒有空間，也沒辦法停車，怎麼設置幸福公鹿？」擔心屆時不僅拍照不便，也可能影響交通安全。

也有外地遊客表示，特地開車南下，就是為了在海天一色的背景下和「9420」合影留念，「移到別的地方真的很可惜，這裡有無敵海景又好停車，很難得」。還有人半開玩笑說，既然大家都習慣這裡，不如乾脆別移動，讓9420就地改成「舊式愛你」，成為南迴專屬的浪漫符號。

另也有司機表示，未來南迴公路屏東端雙流至新路的7.2公里拓寬工程完成通車後，整體台9線里程勢必再縮短，9420恐再往南移了。

對此，公路局大武工務段說明，台9線改線後，里程樁號是否立即配合調整，或採公路短鏈方式處理，仍待進一步討論；至於「9420鹿小愛」是否隨樁號移設，也需後續評估再行決定。

只是對許多人而言，「9420」早已不只是冰冷的里程數字，而是一段旅程的記憶、一張照片的背景、一句藏在風裡的告白。未來究竟是上高架橋，還是留在海濱與浪花為伴，答案或許不久後揭曉，但這段屬於南迴的浪漫，也已深深刻在不少人心中。

南迴公路象徵幸福的地標「9420鹿小愛」，隨著縱谷賓朗外環道新建工程預計今年5月底完成，樁號恐將從大武海濱公園南移至達仁安朔高架橋上。記者尤聰光／攝影
南迴公路象徵幸福的地標「9420鹿小愛」，隨著縱谷賓朗外環道新建工程預計今年5月底完成，樁號恐將從大武海濱公園南移至達仁安朔高架橋上。記者尤聰光／攝影

