澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

既澎湖白沙鄉宣布發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉，近日也宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1萬元，目前正趕製作業要點並送審。根據「望安鄉提振地方經濟曁產發展發展振興經濟禮金領取須知」，萬安鄉民每人可向各村辦公處領取1萬5千元，領取時間為3月11日至4月30日。

該振興經濟禮金發放對象為今年1月29日當日設籍於望安鄉的鄉民(含當日出生即設籍本鄉之新生兒)，望安鄉戶政事務所提供領取名冊後，各村村民3月11日後在上班時間向各村辦公處領取，而4月30日為發放截止日，逾期未領取者將視為放棄不再發給。本人需攜帶身分證和印章，代領者須填妥委託授權切結書，另符合領取資格者若於領取禮金前死亡，法定繼承人(代領人)需檢附死亡人及繼承代表人的戶籍謄本和切結書。