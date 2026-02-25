快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖2離島發放「振興經濟禮金」 望安鄉民每人可領1.5萬元

聯合報／ 記者宋原彰／澎湖即時報導
既澎湖白沙鄉發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉近日有宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1萬元。記者宋原彰／翻攝
既澎湖白沙鄉發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉近日有宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1萬元。記者宋原彰／翻攝

澎湖白沙鄉宣布發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2座離島鄉，近日也宣布跟進，望安鄉將發放每人1萬5千元、七美鄉則為1萬元，目前正趕製作業要點並送審。根據「望安鄉提振地方經濟曁產發展發展振興經濟禮金領取須知」，萬安鄉民每人可向各村辦公處領取1萬5千元，領取時間為3月11日至4月30日。

該振興經濟禮金發放對象為今年1月29日當日設籍於望安鄉的鄉民(含當日出生即設籍本鄉之新生兒)，望安鄉戶政事務所提供領取名冊後，各村村民3月11日後在上班時間向各村辦公處領取，而4月30日為發放截止日，逾期未領取者將視為放棄不再發給。本人需攜帶身分證和印章，代領者須填妥委託授權切結書，另符合領取資格者若於領取禮金前死亡，法定繼承人(代領人)需檢附死亡人及繼承代表人的戶籍謄本和切結書。

澎湖

延伸閱讀

海軍艦長職章成海拋垃圾漂澎湖海灘 當年誤射雄三飛彈就是這艘軍艦

澎湖籌設第3家航空公司 不排除縣民認股

觀光遊憩壓力大 澎湖擬將白沙郷員貝筆墨紙硯、百褶裙設為自然紀念物

春節連假近尾聲 澎湖海空疏運估單日逾6千人返台

相關新聞

海軍艦長職章成海拋垃圾漂澎湖海灘 當年誤射雄三飛彈就是這艘軍艦

澎湖嵵裡海岸驚見疑似海軍軍艦海拋垃圾，甚至出現艦長職章，在網路社群引發譁然。海軍艦隊指揮部今天證實，所屬單位未依規定妥善...

金門全面圍剿「世紀毒草」銀膠菊 開花前強力清除一公斤5元收購

為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所...

高雄市公車事故去年釀2死 民代要求「全天候開頭燈」提高辨識度

高雄市大客車左右轉時與機車、行人發生車禍，每年均超過10件，去年左右轉與機車碰撞事故量高達21件，近5年新高，全市公、民...

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避...

東京國際食品展 14家廠商組「屏東隊」前進日本市場

今年東京國際食品展，屏東縣政府集結14家在地優質食品與農產加工業者，組成「屏東隊」前進日本市場。今天舉辦記者會，縣長周春...

六龜林業環利用場域明揭牌 可將疏伐資材轉製生質顆粒燃料

農業部林業及自然保育署屏東分署首座「林業循環利用場域」，26日在高雄六龜苗圃揭牌，場域導入先進木竹生質顆粒造粒系統，能把...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。