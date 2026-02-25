高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避免鄉間長者找不到。交通局說，將進行盤點，今年目標兩百座。

原縣區許多公車站早期未單獨設置立桿，直接將公車路線名稱、行駛站點、票價及收費方式等訊息貼在電線桿上。如公車式小黃九十五路行經楠梓、燕巢、橋頭，在中崎、海峰等站均張貼於電桿，數處站牌紙張翹起、表面粗糙破損不堪。

市議員方信淵表示，岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安、彌陀等區不少公車訊息印在紙上張貼電桿上，不美觀也不方便看，市區陸續建置電子站牌，電桿上的公車站紙張應優先汰換。若無電力來源或埋管接電困難的地點，可設置儲能設備和電子看板呈現公車動態資訊、翻頁式路線圖資訊，新穎外觀搭配簡易座椅，頗受民眾喜愛。

交通局表示，近年累計建置一○六二座候車亭，今年預計再設五十座，及集中式站牌七十座、候車椅六十座。過去針對捷運、台鐵沿線轉乘站新設或擴大原有公車站，去年針對旗津二、三路沿線公車站牌汰舊換新，今年持續針對原縣區老舊站牌，盤點適宜地點換置電子紙智慧型站牌。