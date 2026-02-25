聽新聞
0:00 / 0:00

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市許多原縣區的公車資訊張貼在電線桿上，長久下來不僅破損嚴重、不易辨識，也影響市容。圖／高雄市議員方信淵提供
高雄市許多原縣區的公車資訊張貼在電線桿上，長久下來不僅破損嚴重、不易辨識，也影響市容。圖／高雄市議員方信淵提供

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避免鄉間長者找不到。交通局說，將進行盤點，今年目標兩百座。

原縣區許多公車站早期未單獨設置立桿，直接將公車路線名稱、行駛站點、票價及收費方式等訊息貼在電線桿上。如公車式小黃九十五路行經楠梓、燕巢、橋頭，在中崎、海峰等站均張貼於電桿，數處站牌紙張翹起、表面粗糙破損不堪。

市議員方信淵表示，岡山、橋頭、燕巢、梓官、永安、彌陀等區不少公車訊息印在紙上張貼電桿上，不美觀也不方便看，市區陸續建置電子站牌，電桿上的公車站紙張應優先汰換。若無電力來源或埋管接電困難的地點，可設置儲能設備和電子看板呈現公車動態資訊、翻頁式路線圖資訊，新穎外觀搭配簡易座椅，頗受民眾喜愛。

交通局表示，近年累計建置一○六二座候車亭，今年預計再設五十座，及集中式站牌七十座、候車椅六十座。過去針對捷運、台鐵沿線轉乘站新設或擴大原有公車站，去年針對旗津二、三路沿線公車站牌汰舊換新，今年持續針對原縣區老舊站牌，盤點適宜地點換置電子紙智慧型站牌。

延伸閱讀

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

旗山溪枯水影響農田輪灌 農水署供水延長至4天

高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡

高雄板模工9樓墜地爆頭慘死 雇主掏231萬元爭取調解獲緩刑

相關新聞

高雄市公車事故去年釀2死 民代要求「全天候開頭燈」提高辨識度

高雄市大客車左右轉時與機車、行人發生車禍，每年均超過10件，去年左右轉與機車碰撞事故量高達21件，近5年新高，全市公、民...

東京國際食品展 14家廠商組「屏東隊」前進日本市場

今年東京國際食品展，屏東縣政府集結14家在地優質食品與農產加工業者，組成「屏東隊」前進日本市場。今天舉辦記者會，縣長周春...

金門全面圍剿「世紀毒草」銀膠菊 開花前強力清除一公斤5元收購

為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所...

高雄電線桿公車站牌貼紙 破損嚴重待改善

能電子紙智慧型站牌，但原縣區改善進度落後，甚至有多處站牌資訊張貼在電線桿上，表面斑駁破損嚴重、不易辨識，民代要求汰換，避...

轉彎碰撞 高雄公車去年21事故2死

高雄大客車轉彎時與機車、行人事故每年逾十件，去年高達廿一件，創近五年新高，其中公、民營公車事故更造成兩人死亡，民代要求比...

小虎鯨屏東擱淺4死 7隻獲救野放

十一隻小虎鯨昨日集體擱淺屏東縣車城鄉海口沙灘，民眾通報海巡到場後，確認四隻死亡，各單位及志工約六十人緊急投入救援工作，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。