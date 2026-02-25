轉彎碰撞 高雄公車去年21事故2死
高雄大客車轉彎時與機車、行人事故每年逾十件，去年高達廿一件，創近五年新高，其中公、民營公車事故更造成兩人死亡，民代要求比照桃園等地規定，嚴格要求全天候開頭燈提高辨識度，且在光線不佳時增加用路人警覺性，降低大客車轉彎因視線死角釀成的事故。
高市交通局表示，除已規定營運車輛全天候開啟頭燈提升辨識度外，另要求業者全面裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），配備盲點偵測及主動警示功能，落實「路口慢、看、停」安全作為。
劉姓公車司機二○二二年一月在林園區沿海路涉超車不當又未保持安全距離，撞死同方向騎士；二○二三年前金區發生公車左轉時未注意到行人穿越道上的八十歲婦人，老婦遭撞送醫不治；去年三月楠梓區藍昌路發生公車轉彎時撞上男大生駕駛的檔車，對方重傷送醫。
市議員張博洋表示，公車全天候開啟頭燈，能有效提升車輛辨識度，特別在清晨、黃昏、雨天或光線不佳環境下，可大幅增加其他用路人的警覺性，降低交通事故發生機率。
桃園市去年十一月宣布全市公車上路須全天候開頭燈，雖無強制懲處，但違規客運會被納入服務評鑑缺失，恐影響市府補助票價和成本。
逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，開頭燈有助提升辨識度，公車行經陰影處或是隧道可能出現短暫死角，開大燈可以讓駕駛與行人都提高辨識度。
交通局回應，將持續查核車輛靠站速度，並透過路口及隨車稽查強化行車安全督導，將行車肇事率納入公車服務評鑑評分標準。
台南市警局交通警察大隊統計，去年截至十一月，公營、民營公車有七十六件事故，八十八人受傷、無人死亡；同時期，全市大客車左右轉彎與機車碰撞造成受傷事故有四件四傷，與行人碰撞計一件一傷，將持續宣導遠離大車、注意內輪差。
南市交通局表示，持續督責公車業者要求所屬駕駛於路口轉彎時應落實路口安全確認，搭配車內ADAS設備，重複確認車輛周邊用路人動態，降低大客車視野死角機率。
