連江縣百歲以上共9人 人瑞心願：見總統一面

連江縣超過百歲的高齡長者共9人，超過90歲未滿百歲則有83人。連江縣府訂定祝壽要點，85歲以上且現住南竿鄉皆由縣長到府祝壽。有百歲人瑞祝壽時許願「見總統一面」。

根據連江縣政府「連江縣高齡老人壽誕日祝壽活動實施要點」規定，設籍縣內且年滿70歲以上長者，由鄉公所於生日當日登府祝壽並致贈禮物。滿85歲以上長者且居住於南竿鄉者，由縣長登府祝壽。若縣長不克前往，則由副縣長或秘書長代理。

連江縣政府民政社會處新聞資料指出，目前全縣共9位百歲人瑞長者，4位住南竿鄉，5位居住於台灣本島。90歲以上未滿百歲長者則有83位，其中南竿鄉49位最多，東引鄉最少，僅5位。東引也是全縣唯一無百歲人瑞設籍的鄉。

民社處表示，根據祝壽活動要點，滿90歲以上於祝壽時致贈金戒指。但近年金價高漲，就曾在祝壽時接獲長者反映，收到的金戒指越來越薄，只好趕快解釋，因為金價實在高昂，縣府已經盡力。

今年春節期間正逢多位長者生日，連江縣長王忠銘昨天上午展開4位長者祝壽行程。住復興村的102歲人瑞陳桂香，在接受連江縣長王忠銘致贈的祝壽紅包、金戒指等贈品後，當場許願，希望有生之年能見總統一面。王忠銘則回應，若總統賴清德訪馬，一定努力完成願望。

同為復興村的90歲長者曹佬福說，民國79年在南竿鄉附近捕魚時遇到海難，他抱著浮球，在海上漂流一天一夜至莒光，最後自行上岸。王忠銘則說，曹老先生一定是當年挺過大難，才能90歲了還身體硬朗，必有後福。