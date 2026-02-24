快訊

東京國際食品展 14家廠商組「屏東隊」前進日本市場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年東京國際食品展，屏東縣政府集結14家在地優質食品與農產加工業者，組成「屏東隊」參展。記者潘奕言／攝影
今年東京國際食品展，屏東縣政府集結14家在地優質食品與農產加工業者，組成「屏東隊」前進日本市場。今天舉辦記者會，縣長周春米為廠商加油打氣，期盼攜手業者以「一卡皮箱闖天下」的拚勁，讓屏東好物在國際舞台發光發熱。

縣府連續3年率團赴日參展推廣農特產品，其中在東京食品展屢創佳績，現場及後續訂單熱絡，3年累積銷售金額估計近70億元。今年將於3月10日至13日在Tokyo Big Sight東京國際展示場盛大登場，屏東縣也不缺席。

今年縣府攜手14家廠商，包括甲魚、芒果、醬油、皮蛋、芝麻醬、香腸、蒲燒鰻等產品廠商，並與屏東縣農會合作，打造更完整的外銷後援體系，將屏東的鳳梨、蜜棗等鮮果，進軍東京、橫濱、大阪等日本市場，提升屏東農漁產品的能見度。

縣府表示，日本市場對食品品質與安全標準要求嚴謹，屏東食品業者長期深耕原料管理與製程品質，具高度國際競爭力。透過縣府領軍的集體參展模式，不僅放大屏東品牌聲量，更有助於業者與日本通路商、進口商、餐飲業者進行精準商機媒合。

屏東縣政府 日本 東京

