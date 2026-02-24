高雄市公車事故去年釀2死 民代要求「全天候開頭燈」提高辨識度

高雄市大客車左右轉時與機車、行人發生車禍，每年均超過10件，去年左右轉與機車碰撞事故量高達21件，近5年新高，全市公、民營公車去年事故造成2人死亡；公車因車體大、視線死角多，事故風險相對高，桃園去年已要求全市公車「全天候開頭燈」提高辨識度，民代要求全面檢討公車軟硬體，在清晨黃昏、雨天或光線不佳時增加用路人警覺性。

交通部統計，高雄去年截至11月，大型車發生747件事故，造成29人死亡，其中公營、民營公車有72件事故，造成2人死亡。同時期，全市大客車「左右轉與機車碰撞」達21件，釀23人受傷，是自2020年以後，近5年事故量最高一年。交通大隊分析大型車事故肇因排行，前3名為未保持行車安全間隔、轉彎車未讓直行車先行、未保持行車安全距離。

高雄一名公車司機2022年1月在林園區沿海路駕駛公車，涉超車不當又未保持安全距離，撞死同方向騎士，賠償350萬元獲緩刑；去年3在楠梓區藍昌路、大學南路口，發生公車轉彎時撞上男大生，對方重傷送醫；2023年前金區也發生公車左轉時未注意到行人穿越道上80歲婦人，老婦遭撞送醫不治。

高雄市公車作為大眾運輸系統重要組成，每日載運大量乘客穿梭於市區各路段，然因車體龐大、視線死角較多，與其他車輛及行人發生交通事故風險相對較高。市議員張博洋表示，公車車輛若能全天候開啟頭燈，能有效提升車輛辨識度，特別在清晨、黃昏、雨天或光線不佳環境下，可大幅增加其他用路人的警覺性，降低交通事故發生機率。

桃園市去年11月雨已宣布全市公車上路須全天候開頭燈，此命令雖無強制懲處，但違規客運今年起將紀錄，納入服務評鑑缺失，恐影響市府補助票價和成本。逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，開頭燈對提升辨識度有幫助，公車行經陰影處或是隧道可能出現短暫死角，開大燈確實可以讓駕駛與行人都提高辨識度。

高雄客運業者表示，全數公車已在2018年被要求行駛期間應全天候開日行燈，車頭LED上方會顯示警示文字、行駛方向，教育訓練會加強宣導駕駛長駕駛觀念與風險辨識能力。交通局表示，除規定營運車輛全天候開啟頭燈提升辨識度外，亦要求業者全面裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），配備盲點偵測及主動警示功能，落實「路口慢、看、停」安全作為。