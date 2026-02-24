快訊

金門全面圍剿「世紀毒草」銀膠菊 開花前強力清除一公斤5元收購

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門銀膠菊滿山遍野，造成民眾過敏的問題，金門縣長陳福海要求縣府相關單位成立外來種專責小組。資料照片
金門銀膠菊滿山遍野，造成民眾過敏的問題，金門縣長陳福海要求縣府相關單位成立外來種專責小組。資料照片

為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所與社區力量全面動員，展開為期至5月底的清除行動，鎖定在銀膠菊開花結果前提前拔除，從源頭壓制擴散風險。

這場跨單位協作行動，將邀集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部，以及縣府環保、教育、防疫與試驗單位共同參與，強調軍民攜手，將清除行動推進至社區第一線。

縣府產業發展處指出，銀膠菊繁殖力強、對人體易引發過敏不適，被稱為「世紀毒草」，一旦開花結實，種子落地遇到光照與水分便能迅速萌芽，防治窗口期極為關鍵。因此本次行動將「開花前移除」列為首要策略，務求在結果前完成清除，降低分布密度。

為鼓勵全民參與，縣府訂定「金門地區鼓勵社區參與外來種（銀膠菊）移除工作補助要點」，除補助鄉鎮公所、學校及中央駐金單位移除所需資材經費，並採保價收購，每公斤5元；同時設立績優社區獎勵競賽，各鄉鎮評比第一名3萬元、第二名2萬元，總獎金最高可達8萬元，並授權公所視情況彈性調整。

產發處表示，後續將視第一階段移除成效，滾動檢討是否啟動第二階段防除工作。今年更導入「外來入侵植物危害覆蓋面積」e化調查機制，由社區民眾在清除同時即時回報與記錄分布資料，建構完整數據，掌握散播路徑與熱區位置，提升防治精準度。

縣府強調，外來入侵種防治並非單一單位責任，唯有公私協力、社區主動投入，才能在最短時間內壓制銀膠菊蔓延，守住金門的自然生態與居民健康。

為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今天召開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮（中）主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所與社區力量全面動員，展開清除行動，從源頭壓制擴散風險。圖／縣府提供
為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今天召開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮（中）主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所與社區力量全面動員，展開清除行動，從源頭壓制擴散風險。圖／縣府提供

