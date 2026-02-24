快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

旗山溪枯水影響農田輪灌 農水署供水延長至4天

中央社／ 高雄24日電

旗山溪川流量下降，杉林區多名農民因位於灌溉末端致稻田乾涸，昨赴農田水利署高雄管理處月眉工作站陳情。農田水利署高雄管理處今天說，本輪灌供水天數將由原3.5天延長至4天。

高雄地區水情吃緊，旗山溪川流量已降至每秒1.36立方公尺，一期稻作無法全面供灌，僅能維持輪區供水。高雄杉林區數十名農民因不滿位於灌溉末端導致稻田乾涸龜裂，昨天赴農田水利署高雄管理處月眉工作站陳情。

農田水利署高雄管理處今天向中央社記者表示，本輪灌供水天數將由原3.5天延長至4天，由原本22日上午6時到25日下午6時延至26日上午6時。高雄管理處呼籲農民把握此次引水期盡速完成插秧，避開枯水期用水高峰。

高雄管理處表示，除了氣候乾旱因素，今年「月光山春節花海」活動剛結束，部分農地近日才開始整田插秧，這波整田插秧潮形成龐大的額外用水需求，導致旗山溪水量無法支應全面供灌，形成新春花海干擾農田用水分配的特殊情況。

高雄管理處處長呂文豪說，已立即啟動應變機制與加強灌溉管理作為，全力緩解末端農田的乾旱現象，確保已插秧之水田能獲得必要水源。根據今天最新巡查狀況，杉林區已有大半農民利用配水期引水進行翻耕。

高雄管理處提醒農民，務必配合此次輪灌時程，加速整田與插秧。唯有盡速完成插秧，才能在春雨降臨前，順利度過最耗水的「整田插秧」用水高峰期。高雄管理處持續密切監測高屏溪與旗山溪流量，機動調整配水。

農民 水利署 流量

延伸閱讀

高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡

高雄板模工9樓墜地爆頭慘死 雇主掏231萬元爭取調解獲緩刑

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

相關新聞

金門全面圍剿「世紀毒草」銀膠菊 開花前強力清除一公斤5元收購

為防堵外來入侵種銀膠菊擴散，金門縣政府今開移除計畫工作協調會議，由副秘書長李廣榮主持，號召中央駐金單位、軍方、各鄉鎮公所...

海軍艦長職章成海拋垃圾漂澎湖海灘 當年誤射雄三飛彈就是這艘軍艦

澎湖嵵裡海岸驚見疑似海軍軍艦海拋垃圾，甚至出現艦長職章，在網路社群引發譁然。海軍艦隊指揮部今天證實，所屬單位未依規定妥善...

母癱父昏迷家計斷炊 金門兩學子扛家變真善美協會募善款送暖

金門縣金寧鄉昔果山一戶余姓家庭在短短一個月內接連遭逢重大變故，雙親相繼重病倒下，家中經濟來源瞬間中斷，目前僅剩就讀高一與...

影／屏東海口沙灘11隻小虎鯨集體擱淺 4死7傷海巡搶救

屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午有民眾發現11隻小虎鯨受困在沙灘上，趕緊通報海巡，第六岸巡隊、屏東縣政府及在地志工獲報後趕往...

「阿里」離開後「昭海爺爺」也走了 高市觀光局長高閔琳說明原因

農曆年前高雄壽山動物園非洲象「阿里」離世，陪伴高雄市民14年的白老虎「昭海」也在過年後傳出噩耗，動物園今天證實，牠已在2...

下月起 高市公車全票調漲為15元

高雄市公車票價卅七年未漲，現行票價為六都最低，高雄市交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，公車票價難反映實際營運成本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。