旗山溪枯水影響農田輪灌 農水署供水延長至4天

旗山溪川流量下降，杉林區多名農民因位於灌溉末端致稻田乾涸，昨赴農田水利署高雄管理處月眉工作站陳情。農田水利署高雄管理處今天說，本輪灌供水天數將由原3.5天延長至4天。

高雄地區水情吃緊，旗山溪川流量已降至每秒1.36立方公尺，一期稻作無法全面供灌，僅能維持輪區供水。高雄杉林區數十名農民因不滿位於灌溉末端導致稻田乾涸龜裂，昨天赴農田水利署高雄管理處月眉工作站陳情。

農田水利署高雄管理處今天向中央社記者表示，本輪灌供水天數將由原3.5天延長至4天，由原本22日上午6時到25日下午6時延至26日上午6時。高雄管理處呼籲農民把握此次引水期盡速完成插秧，避開枯水期用水高峰。

高雄管理處表示，除了氣候乾旱因素，今年「月光山春節花海」活動剛結束，部分農地近日才開始整田插秧，這波整田插秧潮形成龐大的額外用水需求，導致旗山溪水量無法支應全面供灌，形成新春花海干擾農田用水分配的特殊情況。

高雄管理處處長呂文豪說，已立即啟動應變機制與加強灌溉管理作為，全力緩解末端農田的乾旱現象，確保已插秧之水田能獲得必要水源。根據今天最新巡查狀況，杉林區已有大半農民利用配水期引水進行翻耕。

高雄管理處提醒農民，務必配合此次輪灌時程，加速整田與插秧。唯有盡速完成插秧，才能在春雨降臨前，順利度過最耗水的「整田插秧」用水高峰期。高雄管理處持續密切監測高屏溪與旗山溪流量，機動調整配水。