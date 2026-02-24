台灣燈會嘉義登場 金門出動3巨型氣偶吸睛拚觀光

「2026台灣燈會在嘉義」熱鬧登場，各縣市紛紛端出特色展區搶攻人潮。金門縣政府以「相遇金門：跳島趣」為主題，自3月3日至3月15日進駐燈會現場，帶來3座巨型氣偶與觀光資訊站，藉由全台矚目的年度盛會行銷跳島旅遊，擴大品牌能見度。

縣府指出，去年台灣燈會吸引超過2千萬人次參觀，龐大人流與媒體曝光成為各地觀光推廣的重要平台。今年金門再度跨海參與，主打全新造型「超萌坐姿阿特」，以更療癒、親和形象亮相，預料將成為現場熱門拍照焦點。

去年金門觀光IP「觀光小天使－阿特」參與新北歡樂耶誕城，吸引約740萬人次造訪，成為熱門打卡焦點。此次的展區中除以歐亞水獺為原型的「阿特」外，還包括象徵守護與在地信仰的「風獅爺」，以及代表生態特色的「戴勝」，三座氣偶透過自然與文化意象，呈現金門多元風貌，與燈會主燈相互輝映。

觀光處表示，此次以燈會為行銷主軸，現場設置「金門觀光資訊站」，整合「金門獲選台灣觀光100亮點景點」成果，包含經武酒窖勇奪「十大亮點獎」，以及後浦十六藝文特區、習山湖公園、陳景蘭洋樓等獲得「最佳人氣獎」景點，藉機向民眾推薦金門特色遊程。

觀光處長許績鑫表示，嘉義與金門淵源深厚，不僅有嘉義城隍與浯島城隍跨海會香的百年情誼，交通上也有水上機場直飛金門航線，航程僅約55分鐘，交流往來密切。配合燈會活動，金門縣旅行商業同業公會整合多家業者組成PAK聯盟，推出多元「機＋酒」自由行產品，強調航程便捷與行程彈性。