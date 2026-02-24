高雄美濃辦「字紙祭」文化節 延續敬字惜紙精神

美濃代表性祭典「字紙祭」已有百餘年歷史，「迎聖蹟」儀式遵循古禮今天登場，「送聖蹟」儀式於明天展開，3月8日將舉辦「美濃字紙祭文化節」，延續敬字惜紙精神。

高雄市美濃區公所說明，「迎聖蹟」儀式遵循傳統古禮於農曆正月初八登場，隊伍由廣善堂啟程，沿途經過美濃各大敬字亭進行祭祀儀式迎聖蹟，並號召在地學生與居民參與，象徵學風延續、文脈相傳。

「送聖蹟」儀式將在農曆正月初九，待祭祀與請神古禮完成後，隊伍將步行至「美濃舊橋」開壇，將字紙灰透過竹杓引流至溪水中。美濃區公所表示，這項「上達天聽」的古老科儀，代表敬重知識與文字，祈求庇佑美濃子弟才思敏捷、學業有成。

美濃區公所今天發布新聞稿指出，今年字紙祭邀東門國小醒獅隊演出，透過學生展現獅陣的力與美，象徵「送聖蹟」活動圓滿，也為美濃子弟帶來平安與好兆頭。東門國小自2003年成立「客家獅鼓隊」，以獨特開口、方嘴「客家獅」為特色。

美濃區公所提到，3月8日將於美濃文創中心舉辦「美濃字紙祭文化節」活動，系列活動中的「客家一字千金」競賽是受電視節目啟發，將文字遊戲結合客家文化，邀美濃區學子同台競技、玩轉文字，挑戰獎金。

美濃區公所表示，將文字從神龕上的古禮，轉化為趣味橫生的智力對決，展現客家文化在現代生活中生機勃勃的一面。

美濃區長謝鶴琳說，美濃人對文字的情感極為神聖，「敬字亭」就是最好的證明。在那裡，人們供奉著造字先賢倉頡與文昌帝君。

謝鶴琳表示，隨科技時代來臨，鍵盤文字使用率逐漸高於文字書寫，字紙祭所傳遞的「愛惜文字」與「尊重教育」價值，顯得愈發難能可貴，邀民眾走入客庄，感受傳承百年的文風底蘊。