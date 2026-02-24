聽新聞
海軍艦長職章成海拋垃圾漂澎湖海灘 當年誤射雄三飛彈就是這艘軍艦
澎湖嵵裡海岸驚見疑似海軍軍艦海拋垃圾，甚至出現艦長職章，在網路社群引發譁然。海軍艦隊指揮部今天證實，所屬單位未依規定妥善處理廢棄物，將檢討懲處並全面宣教防杜再犯。
澎湖嵵裡海岸與海軍馬公測天島基地相距不遠，有人在海岸發現疑似海拋垃圾，包括作業手冊、漆罐與樣品油、海軍大盤帽。其中瓶罐上還有「高江軍艦」單位名稱，甚至另有「金江軍艦艦長」職章也一同散落海岸，引發議論。後來民眾再前往發現這些垃圾的海邊，垃圾已被清理完畢。
民眾發現這些疑似海拋垃圾，錄影拍照貼上網路，有人便留言，部分軍艦出港後，將垃圾拋入海中是「日常陋習」，質疑恐非單一個案。由於500噸級的「金江軍艦」曾於2016年7月1日發生誤射雄風三型飛事件，當時飛彈擊中高雄籍「翔利昇」漁船，造成黃姓船長不幸身亡，事件震驚全國，如今海拋垃圾爭議，也引起民眾質疑軍紀與管理問題。
澎湖屬於海軍146艦隊駐地，海軍艦隊指揮部今天表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，已配合清理及調查事宜，並將依規定檢討適處，同時通令各單位引以為鑑，加強環保及保密教育，防杜類似情事再度發生。
