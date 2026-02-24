快訊

母癱父昏迷家計斷炊 金門兩學子扛家變真善美協會募善款送暖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門昔果山一戶余姓家庭在一個月內雙親相繼重病倒下，家中經濟來源中斷，目前僅剩就讀高一與國二的一對姐弟相互扶持，金門真善美聯誼會長許雪芳（左二）今天偕同委員李月黎（右三）、副會長陳碧霜（左一）、總幹事蘇莉云（右二）將善款送到余家。記者蔡家蓁／攝影
金門昔果山一戶余姓家庭在一個月內雙親相繼重病倒下，家中經濟來源中斷，目前僅剩就讀高一與國二的一對姐弟相互扶持，金門真善美聯誼會長許雪芳（左二）今天偕同委員李月黎（右三）、副會長陳碧霜（左一）、總幹事蘇莉云（右二）將善款送到余家。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉昔果山一戶余姓家庭在短短一個月內接連遭逢重大變故，雙親相繼重病倒下，家中經濟來源瞬間中斷，目前僅剩就讀高一與國二的一對姐弟相互扶持，生活陷入困境，急需社會各界伸出援手。金門真善美聯誼會得知消息後，發起「寒冬守護計畫」，號召姐妹接龍捐款，募款10萬元，今天由會長許雪芳親自送到余家，希望以實際行動為家庭紓解燃眉之急。

許雪芳表示，就讀金門高中的余姓女學生，今年1月3日遭遇家庭劇變，母親在家中二樓不慎跌落，頭部著地，造成上半身癱瘓、雙手無法動彈，經縣府社會處轉介，目前安置於松柏園照護；未料2月3日，父親又因腦溢血緊急手術，至今仍在加護病房觀察，尚未清醒。

接連打擊讓家庭頓失支柱，余姓學生與父親皆有先天性眼疾，家中尚有一名就讀國二的弟弟；雙親重病後，全家失去經濟來源，生活壓力沉重，目前由社會處洪姓社工持續關懷協助，並評估後續扶助與資源銜接方案。

地方鄰里與民間團體已提供即時援助，但後續龐大的醫療費與生活照顧開銷仍需長期支持，真善美聯誼會今天在社會處社工見證下完成善款轉交，由許雪芳偕同諮詢委員李月黎、副會長陳碧霜、總幹事蘇莉云等人一同前往關懷。

許雪芳表示，感謝會員第一時間熱烈響應，「這不只是金額的累積，更是有情有義、有愛有行動的展現。」她說，當家庭遭逢突如其來的變故，最需要的是即時且持續的陪伴，希望讓孩子明白，在最艱難的時刻，社會並未缺席，而是持續關懷。

社工指出，後續仍須整合政府與民間資源，協助家庭度過醫療與生活的銜接期，也呼籲社會持續關注弱勢家庭的長期照顧需求，讓關懷不因時間而中斷。

