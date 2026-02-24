快訊

影／屏東海口沙灘11隻小虎鯨集體擱淺 4死7傷海巡搶救

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。記者潘奕言／翻攝
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。記者潘奕言／翻攝

屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午有民眾發現11隻小虎鯨受困在沙灘上，趕緊通報海巡，第六岸巡隊、屏東縣政府及在地志工獲報後趕往現場，但其中4隻被發現時已無生命跡象，目前成功大學海洋生物及鯨豚研究中心已接手搶救。

今日上午有民眾在海口沙灘發現一大群疑似鯨豚的動物在海邊載浮載沉，最終漂到沙灘上，連忙通報海巡。救難人員到場後，確認為小虎鯨集體擱淺，數量多達11隻，經查已有4隻無生命跡象。

海巡人員馬上與在地志工持續幫小虎鯨扶正身體，並潑水保溼，避免其受壓或脫水死亡。並通報成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，派團隊趕抵車城。中心主任表示，小虎鯨屬於群居性強物種，這群小虎鯨疑似遭到大型魚群追趕，或是帶頭的領導鯨迷航，才會造成整群誤闖淺灘區集體擱淺的狀況。

屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供
屏東縣車城鄉海口沙灘今天上午11隻小虎鯨受困在沙灘上，其中4隻被發現時已無生命跡象。圖／海巡提供

