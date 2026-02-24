聽新聞
「阿里」離開後「昭海爺爺」也走了 高市觀光局長高閔琳說明原因
農曆年前高雄壽山動物園非洲象「阿里」離世，陪伴高雄市民14年的白老虎「昭海」也在過年後傳出噩耗，動物園今天證實，牠已在22日死亡。觀光局長高閔琳說，「昭海爺爺」的年紀相當於人類的90歲，牠跟阿里都是因為高齡離世，讓人十分不捨。
「昭海」出生於2006年11月24日，2月22日在保育員與獸醫陪伴下安詳離世，並依程序送往屏東科技大學動物疾病診斷中心進行後續處置。
動物園說明，「昭海」自2019年起便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員的密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，得以維持良好的生活品質並達成高齡長壽。
觀光局長高閔琳說，大象「阿里」及「昭海爺爺」都是屬於偏高齡的動物，未來也會評估既有場域，考慮是否再引進其他的動物；目前這個場域是比較適合大型的草食性動物，動物園會持續評估。
高閔琳表示，「阿里」及「昭海爺爺」都是因為年齡關係過世，沒有外在因素；「昭海爺爺」非常老，動物年齡是19歲，相當於90幾歲人類年齡。
壽山動物園強調，感謝「昭海」多年來的陪伴，牠曾在展場展現自由進出的雄風，帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，感謝牠帶給我們美好的回憶。
