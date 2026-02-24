快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

高雄壽山動物園白老虎「昭海」 高齡19歲離世

中央社／ 高雄24日電

高雄壽山動物園的明星白老虎「昭海」，在園方醫療團隊與保育員悉心照護下，22日以相當於人類90歲的高齡19歲，走完生命最後一程，園方感謝其多年陪伴及貢獻珍貴生命教育意義。

壽山動物園今天透過新聞稿表示，「昭海」22日在最熟悉的環境及保育員與獸醫的陪伴下安詳離世，並依程序送往屏東科技大學動物疾病診斷中心後續處置。

「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽。2011年來到高雄，自2019年起便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，減緩生理機能退化衝擊。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「昭海」的離去令人不捨，但其一生完整詮釋生命教育核心價值。從入園時壯年英姿，到老年時與醫療團隊共同對抗生理退化的韌性，「昭海」留下的不僅是回憶，更是高雄在孟加拉虎高齡照養與醫療的寶貴實務經驗。

「昭海」過去曾因高齡消瘦的體態，遭遊客誤認為營養不良，園方還特別在展場設置詳細的背景故事與衛教說明，讓民眾了解體態變化是高齡動物自然的生理現象。「昭海」也在園方悉心照顧下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。

多年照養「昭海」的保育員回憶，當初接獲照顧白老虎任務時，因物種特殊且備受關注，始終以戒慎恐懼的心情面對挑戰。隨時光流逝，「昭海」步入老年，園方人員盡力提供舒適環境及特製食物，亦與牠建立如家人般深厚的情感連結。

園方表示，感謝「昭海」多年來的陪伴，牠曾在展場自由進出的雄風，以及帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，將永遠銘刻在所有喜愛牠的民眾心中。

壽山動物園 獸醫

延伸閱讀

南部枯水期 農田水利署高雄管理處：已啟動輪灌機制

日本4城應援「高雄冬日遊樂園」 深化台日觀光合作

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

高雄舉辦228紀念活動 銘記人權民主發展歷程

相關新聞

喚醒搖滾魂！台灣祭行前派對「南國趴」 27、28日墾丁開唱

每年吸引大批樂迷湧入墾丁最大戶外音樂節「台灣祭」，今年邁入第6年，為提前喚醒聽團仔們搖滾魂，「台灣祭行前派對－南國趴」將...

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，在今天圓滿畫下句點，為期3天的春節收假疏運任務，配合立委服務處與金...

禁廚餘養豬…屏東養豬場回收小鴨、葉菜當廚餘餵豬 縣府重罰40萬元

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查上月19日接獲通報，佳冬鄉一處100頭養豬場，向種鴨場回收小公鴨、蛋，並到菜市場撿取菜葉、...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

下月起 高市公車全票調漲為15元

高雄市公車票價卅七年未漲，現行票價為六都最低，高雄市交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，公車票價難反映實際營運成本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。