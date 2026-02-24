高雄壽山動物園白老虎「昭海」 高齡19歲離世

高雄壽山動物園的明星白老虎「昭海」，在園方醫療團隊與保育員悉心照護下，22日以相當於人類90歲的高齡19歲，走完生命最後一程，園方感謝其多年陪伴及貢獻珍貴生命教育意義。

壽山動物園今天透過新聞稿表示，「昭海」22日在最熟悉的環境及保育員與獸醫的陪伴下安詳離世，並依程序送往屏東科技大學動物疾病診斷中心後續處置。

「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽。2011年來到高雄，自2019年起便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，減緩生理機能退化衝擊。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「昭海」的離去令人不捨，但其一生完整詮釋生命教育核心價值。從入園時壯年英姿，到老年時與醫療團隊共同對抗生理退化的韌性，「昭海」留下的不僅是回憶，更是高雄在孟加拉虎高齡照養與醫療的寶貴實務經驗。

「昭海」過去曾因高齡消瘦的體態，遭遊客誤認為營養不良，園方還特別在展場設置詳細的背景故事與衛教說明，讓民眾了解體態變化是高齡動物自然的生理現象。「昭海」也在園方悉心照顧下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。

多年照養「昭海」的保育員回憶，當初接獲照顧白老虎任務時，因物種特殊且備受關注，始終以戒慎恐懼的心情面對挑戰。隨時光流逝，「昭海」步入老年，園方人員盡力提供舒適環境及特製食物，亦與牠建立如家人般深厚的情感連結。

園方表示，感謝「昭海」多年來的陪伴，牠曾在展場自由進出的雄風，以及帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，將永遠銘刻在所有喜愛牠的民眾心中。