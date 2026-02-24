高雄旗山溪末端灌溉不足 爆抗議

南部入冬降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅一點三六立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導致土壤龜裂，擔心影響作物成長，昨早赴農田水利署月眉工作站抗議，要求增加灌溉天數。高雄管理處表示，每周會針對杉林多增加半天供水，盼全體農民配合輪灌，不要搶水。

高雄二○二一年「百年大旱」讓不少農民餘悸猶存，去年入冬以來雨量偏少，農水署高雄管理處上月起針對旗山溪水系灌區、復興渠灌區啟動輪灌機制，曹公圳灌區今起實施第一階段輪灌，獅子頭圳及龜山圳灌區三月二日實施第一階段輪灌。

杉林月眉水利工作站上月廿九日開始輪灌，每周供水三天半，其中月美、月眉等里位處灌溉系統末端，卅多名農友發現灌溉用水嚴重不足，昨早到工作站表達不滿。

「上游的水被層層攔截，下游只一天有水可用」月美里長劉曉君抱怨，上月起供水天數從每周四天調降為三點五天，不少灌溉尾端的幼苗正值用水高峰，卻因供水不足導致農田土壤乾涸，農民年事已高，三更半夜要起床搶水，非常辛苦。

高雄管理處長呂文豪表示，因冬雨有限，今年水情比前兩年不穩，但高雄在百年大旱後已建立良好制度，希望農民配合輪灌，等春雨降臨就會紓解灌溉壓力。管理處說明，輪灌是為確保所有農友在灌溉高峰期都能獲得必要的灌溉水源，避免因搶水或位處支流末端而導致農作枯竭。