下月起 高市公車全票調漲為15元

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
三月一日起，高雄市公車里程八公里以內的段票，全票由十二元調整為十五元，學生票價格未漲，TPASS月票、敬老卡等優惠方案不受影響。記者宋原彰／攝影
高雄市公車票價卅七年未漲，現行票價為六都最低，高雄市交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，公車票價難反映實際營運成本，昨宣布三月一日起，段次計費公車全票由十二元調為十五元，學生票不漲，TPASS月票、敬老卡等優惠方案也不受影響。

高市一九八九年起為鼓勵市民使用公共運輸，全票實際收費十二元、學生票十元、半票六元，之後未曾調漲，對照現行台中市全票廿元、台南和桃園十八元、雙北十五元，高雄票價為六都最低。但交通局考量物價波動，昨宣布今年三月起實施公車新制優惠票價，全票調為十五元、學生票維持十元、半票調為八元，學生族投現比照全票收費。

交通局副局長劉建邦說，高雄每日搭公車人數近十三萬，這次即使調價，仍比其他都會低。全市使用TPASS方案民眾及敬老社福卡的族群都不受這波漲價影響。低度使用公車族群若每月搭超過十次以上，可選用一九九元公車月票，「真正受影響人數僅三％」。

議員陳慧文說，民眾並非在意多付三元，而是公車增加營收後，應減少脫班、司機服務態度不佳等狀況，經費轉而改善司機勞動條件。議員李雅靜也說，若班次不足等問題未改善，只會削弱公共運輸吸引力，「交通局須確保票價調漲，服務也升級」。

高市公車目前每公里合理營運成本為四十六元，市府每年編預算補助低於合理營運成本的業者，此次票價調漲，估計業者票箱收入可增加近三千六百萬元，相對減少市庫支出。

交通局表示，增加的票務收入會全數用於提升駕駛薪資待遇及就業福利，今年可望再幫客運駕駛每月加薪五千元。

