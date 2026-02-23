聽新聞
喚醒搖滾魂！台灣祭行前派對「南國趴」 27、28日墾丁開唱
每年吸引大批樂迷湧入墾丁最大戶外音樂節「台灣祭」，今年邁入第6年，為提前喚醒聽團仔們搖滾魂，「台灣祭行前派對－南國趴」將於2月27、28日在墾丁大灣草地登場，邀請美秀集團、宇宙人、芒果醬等超人氣樂團輪番開唱，海風與音浪交織，享受最熱血的音樂派對。
縣府傳播暨國際事務處表示，「台灣祭」近年成為南台灣具代表性年度盛事之一，為持續挖掘音樂新血、推廣原創能量，打造讓音樂人盡情發揮才華的舞台，今年持續舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選，經層層選拔，脫穎而出20強隊伍，2月27日中午12時半齊聚墾丁大灣路草地展開全國複賽，音樂一決高下，也為4月登場台灣祭再添討論。
傳播處說，今年「南方大唱」徵選報名踴躍，有曾拿下台北音樂不斷電全國亞軍的超強團體光學虎鯨、九降風音樂節封神榜全國大賽季軍的槍擊艾拉，還有獲首屆愛嶼搖滾全國熱音大賽季軍後起之秀浪犬、無極西瓜刀，更有莎賓娜大樂隊、龍族扣殺、好國民、宇宙資料庫、銀河1966等頗具知名度的團入選，堪稱實力派大集合。
經過激烈海選，入選20強隊伍包括光學虎鯨、浪犬、夢迴、以及emoment、羅浮宮的帽子等優秀樂團，強大陣容幾乎可以組成一場音樂祭演出名單，歡迎大家來屏東，為這群懷抱音樂夢想的創作者加油打氣。
2026「台灣祭」4月3至5日登場，最受矚目首波卡司，盧廣仲強勢登入，官方臉書貼文一出，不少樂迷直呼，超讚，太扯啦！接續還有滅火器、怕胖團、溫室雜草、百合花、福夢等多組人氣樂團陸續登場。
