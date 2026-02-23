快訊

喚醒搖滾魂！台灣祭行前派對「南國趴」 27、28日墾丁開唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「台灣祭」每年吸引大批樂迷湧入墾丁。圖／屏東縣政府提供
「台灣祭」每年吸引大批樂迷湧入墾丁。圖／屏東縣政府提供

每年吸引大批樂迷湧入墾丁最大戶外音樂節「台灣祭」，今年邁入第6年，為提前喚醒聽團仔們搖滾魂，「台灣祭行前派對－南國趴」將於2月27、28日在墾丁大灣草地登場，邀請美秀集團、宇宙人、芒果醬等超人氣樂團輪番開唱，海風與音浪交織，享受最熱血的音樂派對。

縣府傳播暨國際事務處表示，「台灣祭」近年成為南台灣具代表性年度盛事之一，為持續挖掘音樂新血、推廣原創能量，打造讓音樂人盡情發揮才華的舞台，今年持續舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選，經層層選拔，脫穎而出20強隊伍，2月27日中午12時半齊聚墾丁大灣路草地展開全國複賽，音樂一決高下，也為4月登場台灣祭再添討論。

傳播處說，今年「南方大唱」徵選報名踴躍，有曾拿下台北音樂不斷電全國亞軍的超強團體光學虎鯨、九降風音樂節封神榜全國大賽季軍的槍擊艾拉，還有獲首屆愛嶼搖滾全國熱音大賽季軍後起之秀浪犬、無極西瓜刀，更有莎賓娜大樂隊、龍族扣殺、好國民、宇宙資料庫、銀河1966等頗具知名度的團入選，堪稱實力派大集合。

經過激烈海選，入選20強隊伍包括光學虎鯨、浪犬、夢迴、以及emoment、羅浮宮的帽子等優秀樂團，強大陣容幾乎可以組成一場音樂祭演出名單，歡迎大家來屏東，為這群懷抱音樂夢想的創作者加油打氣。

2026「台灣祭」4月3至5日登場，最受矚目首波卡司，盧廣仲強勢登入，官方臉書貼文一出，不少樂迷直呼，超讚，太扯啦！接續還有滅火器、怕胖團、溫室雜草、百合花、福夢等多組人氣樂團陸續登場。

台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供
台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供
台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供
台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供
「台灣祭」每年吸引大批樂迷湧入墾丁。圖／屏東縣政府提供
「台灣祭」每年吸引大批樂迷湧入墾丁。圖／屏東縣政府提供
台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供
台灣祭行前派對「南國趴」今年將在2月27到28日在墾丁大灣草地熱力登場。圖／屏東縣政府提供

音樂 樂團 墾丁

相關新聞

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，在今天圓滿畫下句點，為期3天的春節收假疏運任務，配合立委服務處與金...

喚醒搖滾魂！台灣祭行前派對「南國趴」 27、28日墾丁開唱

每年吸引大批樂迷湧入墾丁最大戶外音樂節「台灣祭」，今年邁入第6年，為提前喚醒聽團仔們搖滾魂，「台灣祭行前派對－南國趴」將...

禁廚餘養豬…屏東養豬場回收小鴨、葉菜當廚餘餵豬 縣府重罰40萬元

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查上月19日接獲通報，佳冬鄉一處100頭養豬場，向種鴨場回收小公鴨、蛋，並到菜市場撿取菜葉、...

開工第一天高雄知名企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

農曆年假開工第一天，高雄知名的方師傅點心坊董事長方漢武率領企業團隊率先挽袖捐血，以實際行動展現企業回饋社會的決心。同時號...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

