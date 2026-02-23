屏東牡丹風災後道路等復建工程 原民會核定7400萬元

去年颱風丹娜絲侵襲期間，屏東牡丹鄉石門往四林聯絡道路損壞、多處基礎建設受損。原民會主委曾智勇今天現地會勘表示，已核定總經費新台幣7400萬元復建工程。

曾智勇（Ljaucu．Zingrur）今天前往屏東縣牡丹鄉會勘，了解石門往四林聯絡道路災害復建工程需求，以及當地基礎建設推動進度。

曾智勇表示，去年7月丹娜絲侵襲期間，牡丹鄉多處基礎設施受創，原民會已核定總經費7400萬元辦理相關復建工程，其中石門往四林聯絡道路核定經費達5900萬元，為此核定金額最高單一項目；此道路為部落重要聯絡幹道，肩負居民日常通行、農產運輸及緊急救災功能，因此特別訪視規劃情形。

曾智勇強調，原民會推動災後復原重建計畫，不僅是將受損設施「修回原狀」，更重要的是「修得比災前更安全」，透過道路排水、防護與邊坡穩定設計，提高整體道路韌性，降低未來豪雨或颱風造成大規模中斷與坍方風險。

牡丹鄉長潘壯志告訴中央社記者，過去20年間，此路段常在颱風、豪雨後陷落，過去多以填土及鋪路方式處理；近年委請國立屏東科技大學水土保持系教授許中立調查，才確認因岩盤滑動造成淘空，單靠填補路面無法解決。

潘壯志說，此路為石門村與四林村間主要聯絡道路，目前汽車仍無法通行，居民赴公所洽公或通勤上學都須繞道，相當不便。

原住民族委員會表示，工程修復路段於石門往四林聯絡道路6K至7K處，工程期長及動工日待定。