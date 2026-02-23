快訊

初選前爆酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels 本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，隨著收假高峰結束，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，隨著收假高峰結束，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕。記者蔡家蓁／攝影

民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，在今天圓滿畫下句點，為期3天的春節收假疏運任務，配合立委服務處與金門縣政府協調調度，在天候穩定與軍民協力支援下，其中金門往台灣的單向疏運人次約2萬8千人，整體運作順暢。

金門航空站統計，自2月18日（大年初二）起至今日止，單向疏運人次約2萬8千人；2月21日至今，各航線實際登記候補人數共1880人，截至今日下午2時，已補上1160人，其中台北690人、台中306人、嘉義2人、台南3人及高雄159人，補位率逾六成，有效紓解候補壓力。

金門航空站主任林義勇表示，今年春節期間天氣晴朗，即便班班客滿，班機均能正常起降，空中疏運順暢，除表訂正班機與加班機外，因應候補旅客人數眾多，期間另加開金門往台北航線臨時加班機3架次；並協調國防部支援軍機7架次（台北4架次、台中2架次、高雄1架次），協助載運旅客返台。

為提升候補旅客服務品質，縣府觀光處人員在現場協助辦理候補登記，並提供礦泉水與糖果，另設置優先席座位區，供長者、孩童及有需求的旅客休息使用。多數鄉親反映，候補流程清楚透明，服務貼心周到。

林義勇也感謝縣府團隊、地方各界、航空公司、地勤業者與航警所同仁在春節期間犧牲假期投入疏運，他透露，有工作人員每日清晨6時30分起輪班待命，直至最後一班航機離場才結束勤務，確保旅客順利返程。

金門航空站表示，航站聯合候補系統自民國104年1月啟用至今，查詢人次已達1300萬人次，歷年在春節與霧季等高峰期間均發揮關鍵作用；平日採「聯合登記、各家候補」機制，春節與霧季則改採聯合補位作業，並透過第四台轉播與航空站官網即時公告資訊，使候補流程更為公開透明，也成為金門疏運作業的重要支撐。

民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕，圖為因應候補旅客人數眾多，協調國防部支援軍機7架次，協助載運民眾。記者蔡家蓁／攝影
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕，圖為因應候補旅客人數眾多，協調國防部支援軍機7架次，協助載運民眾。記者蔡家蓁／攝影
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，隨著收假高峰結束，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕，圖為昨天金門機場候補民眾湧現。記者蔡家蓁／攝影
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，隨著收假高峰結束，為期3天的春節疏運任務今天圓滿落幕，圖為昨天金門機場候補民眾湧現。記者蔡家蓁／攝影

金門 春節

延伸閱讀

春節連假台澎疏運告段落 海空逾8萬人次

全國最長台糖復興鐵橋完工未開放 春節竟有上千遊客打卡原因曝光

春節年假9天…全台13處UCC開診7天收治5629人次 健保署：228持續開診

彰化春節通報4起疑似諾羅群聚 社交活動成隱形傳染源

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，在今天圓滿畫下句點，為期3天的春節收假疏運任務，配合立委服務處與金...

禁廚餘養豬…屏東養豬場回收小鴨、葉菜當廚餘餵豬 縣府重罰40萬元

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查上月19日接獲通報，佳冬鄉一處100頭養豬場，向種鴨場回收小公鴨、蛋，並到菜市場撿取菜葉、...

開工第一天高雄知名企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

農曆年假開工第一天，高雄知名的方師傅點心坊董事長方漢武率領企業團隊率先挽袖捐血，以實際行動展現企業回饋社會的決心。同時號...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。