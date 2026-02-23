春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人
民航局金門航空站啟動「115年春節聯合候補櫃檯」機制，在今天圓滿畫下句點，為期3天的春節收假疏運任務，配合立委服務處與金門縣政府協調調度，在天候穩定與軍民協力支援下，其中金門往台灣的單向疏運人次約2萬8千人，整體運作順暢。
金門航空站統計，自2月18日（大年初二）起至今日止，單向疏運人次約2萬8千人；2月21日至今，各航線實際登記候補人數共1880人，截至今日下午2時，已補上1160人，其中台北690人、台中306人、嘉義2人、台南3人及高雄159人，補位率逾六成，有效紓解候補壓力。
金門航空站主任林義勇表示，今年春節期間天氣晴朗，即便班班客滿，班機均能正常起降，空中疏運順暢，除表訂正班機與加班機外，因應候補旅客人數眾多，期間另加開金門往台北航線臨時加班機3架次；並協調國防部支援軍機7架次（台北4架次、台中2架次、高雄1架次），協助載運旅客返台。
為提升候補旅客服務品質，縣府觀光處人員在現場協助辦理候補登記，並提供礦泉水與糖果，另設置優先席座位區，供長者、孩童及有需求的旅客休息使用。多數鄉親反映，候補流程清楚透明，服務貼心周到。
林義勇也感謝縣府團隊、地方各界、航空公司、地勤業者與航警所同仁在春節期間犧牲假期投入疏運，他透露，有工作人員每日清晨6時30分起輪班待命，直至最後一班航機離場才結束勤務，確保旅客順利返程。
金門航空站表示，航站聯合候補系統自民國104年1月啟用至今，查詢人次已達1300萬人次，歷年在春節與霧季等高峰期間均發揮關鍵作用；平日採「聯合登記、各家候補」機制，春節與霧季則改採聯合補位作業，並透過第四台轉播與航空站官網即時公告資訊，使候補流程更為公開透明，也成為金門疏運作業的重要支撐。
