金門農田鳥類纏網救援數增 縣府：補助防鳥網室

中央社／ 金門23日電

金門野保協會指出，去年有多起農田鳥類纏網，包括保育類彩鷸等；金門縣產發處表示，如經通報確認鳥網纏鳥將逕行拆除，縣府也補助網目較小防鳥網室等，較可避免鳥類纏網。

金門縣野生動物救援暨保育協會日前公布「2025年救傷成果報告」，說明去年鳥類、蛇類等救傷概況。

金門野保協會總幹事陳鳳華今天接受中央社採訪表示，鳥類救傷部份，去年纏網比例佔救傷原因16%，是近5年最高，其中農田纏網通報案例中所涉及鳥類個體數量明顯增加，顯示農田設置鳥網所造成影響具群體性，對野生鳥類族群具更大威脅。

陳鳳華說，救傷站是有民眾通報才進行救援，因此無法斷言農田鳥類纏網事件整體來說是否增加，但仍呼籲農民如有防鳥需求，可使用貼地網具、較鮮艷鳥網等，避免鳥類纏網。

此外，報告提及去年12例鳥類遭遊蕩貓攻擊，其中僅1例成功野放；陳鳳華說，遊蕩貓攻擊鳥類造成的傷口深，且傷口感染病毒流程快，野放率通常不高；她也指出，遊蕩貓攻擊後通常會將受害者拖至他處，實際被目擊機會可能相對少，這類問題恐怕被低估，呼籲民眾避免放養寵物及餵養遊蕩犬貓，以免犬貓攻擊野生動物。

金門縣產業發展處透過文字表示，農民種植蔬菜或果樹，可利用防鳥旗幟並定期更換地點，避免鳥類學習，達到驅趕效果；且縣府農業試驗所定期補助網室或果樹防鳥網室，因網目較小，鳥類難穿越，可避免鳥類纏網，有需求農民近期可留意農試所官網公告資訊，遞件申請後將辦理審核補助。

產發處指出，農民種植農作物遭受鳥害，若需架設鳥網防治時，建議向縣府提出申請，但經通報確認鳥網纏鳥，縣府將逕行拆除，以避免誤傷保育類動物；縣府也會透過產銷班會議等場合，向農民宣導使用小型網目鳥網（0.5cm*0.5cm），並在架設後定期巡查是否有鳥類受困。

金門 農民 動物

