禁廚餘養豬…屏東養豬場回收小鴨、葉菜當廚餘餵豬 縣府重罰40萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府動防所在佳冬鄉李姓牧場周邊清潔消毒。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府動防所在佳冬鄉李姓牧場周邊清潔消毒。圖／屏東縣政府提供

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查上月19日接獲通報，佳冬鄉一處100頭養豬場，向種鴨場回收小公鴨、蛋，並到菜市場撿取菜葉、肉塊作為廚餘餵食豬隻，稽查人員現場發現廚餘、蒸煮槽內還有一鍋蒸煮的小鴨，載運飼廚餘明確，屏東縣府共裁罰40萬元。

縣府表示，李姓養豬場飼養肉豬100頭，動物防疫所當天採集豬隻血液和廚餘桶內肉塊等檢體，送驗屏科大初篩實驗室，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果皆為陰性，確認無疫病傳播風險，現場開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，提升生物安全措施。

聯合稽查小組1月19日接獲通報後，查獲佳冬鄉李姓養豬場，向種鴨場回收小公鴨及蛋，並到菜市場撿取菜葉、肉塊等做為廚餘餵食豬隻。現場發現1桶廚餘、7桶豆渣、2桶鳳梨皮，蒸煮槽內還有一鍋蒸煮的小鴨，目視約百隻以上，載運及餵飼廚餘事實明確。

縣府表示，飼養199頭以下小型養豬場依法不得使用廚餘餵養，該養豬戶無視法規禁令，混合動植物性廚餘餵食豬隻，違法行為對非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，依違反「動物傳染病防治條例」裁處20萬元及違反「飼料管理法」裁處20萬元，共裁罰40萬元。

現場烹煮小鴨部分，涉違反廢棄物清理法，但因一行為不二罰，研議依動物傳染病防治條例及飼料管理法從重開罰。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心表示，2026年1月1日起配合中央修法，提高廚餘違規裁罰基準，凡違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」，首次違規即裁罰40萬元，並得按次處罰，最高可達400萬元，以嚴防非法載運及餵飼廚餘成為防疫破口。

屏東縣政府從去年11月至今查獲7場違規養豬場，先前九如鄉畜牧場用暗管接收廚餘為一起共兩場，佳冬這場為第六起開罰，累計共開罰620萬元。

縣府重申，對違規載運及餵飼廚餘行為，持續加強稽查，零容忍，絕不寬貸，嚴辦到底。

佳冬鄉李姓牧場查獲廚餘動物性廢渣，蒸煮槽內還有一鍋蒸煮的小鴨。圖／屏東縣府提供
佳冬鄉李姓牧場查獲廚餘動物性廢渣，蒸煮槽內還有一鍋蒸煮的小鴨。圖／屏東縣府提供

