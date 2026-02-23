春節連假台澎疏運告段落 海空逾8萬人次

快訊

中央社／ 澎湖縣23日電

農曆春節連假，台澎海空疏運告段落，澎湖縣副縣長林皆興今天分赴澎湖機場與馬公港務大樓，慰勞年節堅守海空崗位相關單位人員；今年海空疏運逾8萬人次。

林皆興今天由秘書長林文藻與旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡等人陪同，分赴澎湖機場與馬公港務大樓，慰問年節期間航站、航空公司、澎湖航業、港務局、港務公司、空軍與航警、港警與岸巡等工作人員，感謝犧牲年假，順利完成春節整體疏運，讓鄉親平安返鄉團圓與返回工作崗位。

林皆興指出，春節是離島交通尖峰時期，運輸需求量大，除空中交通全力投入疏運外，海運更是支撐離島交通體系重要力量，縣府也做好規劃相關配套措施與鄉親服務台，並與中央單位保持密切聯繫，即時掌握交通運輸動態，提供民眾往返更即時、貼心服務。

今年農曆春節年假長達9天，台澎空中交通整體疏運作業順利，澎湖機場統計年假入出境達7萬8320人次、港務局統計高馬航線航行有12航次4853人次。

澎湖縣 馬公 春節

