快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

南部枯水期 農田水利署高雄管理處：已啟動輪灌機制

中央社／ 高雄23日電

近期南部地區降雨少、各大河川流量驟減，農田水利署高雄管理處今天宣布，已啟動輪灌機制，確保農業用水有效配置；也籲農民加強田間灌溉管理，枯水期間落實節約用水。

農田水利署高雄管理處今天發布新聞稿表示，因時序進入枯水期，南部地區降雨少，各大河川流量驟減，管理處已啟動輪灌機制，確保農業用水有效配置。

根據管理處觀測報告指出，目前高雄地區主要水源流量呈現下滑趨勢，包括旗山溪目前流量僅約每秒1.36立方公尺，高屏溪流量則降至每秒11.1立方公尺。

由於近期無明顯降雨，河川天然流量已不足以支應全面供灌，高雄管理處依據水情預測，決定分階段啟動輪灌機制，旗山溪水系灌區已於1月29日實施第二階段輪灌機制；復興渠灌區已於1月30日實施第一階段輪灌機制。

此外，曹公圳灌區預計將於2月24日起實施第一階段輪灌；獅子頭圳（含龜山圳）灌區預計於3月2日起實施第一階段輪灌。

農田水利署高雄管理處表示，目前已進入枯水期前半段，呼籲農民務必配合各工作站所排定的輪灌時程引水灌溉，切勿擅自截流或浪費水資源；管理處也將派員加強各埤圳巡查，確保配水公平性。

流量 機制 水利署

延伸閱讀

日本4城應援「高雄冬日遊樂園」 深化台日觀光合作

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

高雄舉辦228紀念活動 銘記人權民主發展歷程

高雄九如橋改建工程 力拚提前6月開放通車

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。