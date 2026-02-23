南部枯水期 農田水利署高雄管理處：已啟動輪灌機制

近期南部地區降雨少、各大河川流量驟減，農田水利署高雄管理處今天宣布，已啟動輪灌機制，確保農業用水有效配置；也籲農民加強田間灌溉管理，枯水期間落實節約用水。

農田水利署高雄管理處今天發布新聞稿表示，因時序進入枯水期，南部地區降雨少，各大河川流量驟減，管理處已啟動輪灌機制，確保農業用水有效配置。

根據管理處觀測報告指出，目前高雄地區主要水源流量呈現下滑趨勢，包括旗山溪目前流量僅約每秒1.36立方公尺，高屏溪流量則降至每秒11.1立方公尺。

由於近期無明顯降雨，河川天然流量已不足以支應全面供灌，高雄管理處依據水情預測，決定分階段啟動輪灌機制，旗山溪水系灌區已於1月29日實施第二階段輪灌機制；復興渠灌區已於1月30日實施第一階段輪灌機制。

此外，曹公圳灌區預計將於2月24日起實施第一階段輪灌；獅子頭圳（含龜山圳）灌區預計於3月2日起實施第一階段輪灌。

農田水利署高雄管理處表示，目前已進入枯水期前半段，呼籲農民務必配合各工作站所排定的輪灌時程引水灌溉，切勿擅自截流或浪費水資源；管理處也將派員加強各埤圳巡查，確保配水公平性。