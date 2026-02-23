快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

日本4城應援「高雄冬日遊樂園」 深化台日觀光合作

中央社／ 高雄23日電

高雄燈會「高雄冬日遊樂園」今年吸引日本4座城市設攤及表演，市府觀光局今天表示，25日起還有秋田縣物產展及藤澤市展攤登場，邀海內外旅客把握活動尾聲，感受高雄國際魅力。

「高雄冬日遊樂園Kaohsiung Wonderland」春節年假期間，吸引眾多國內外旅客參加。繼活動開幕期間日本熊本城迎賓武將隊表演後，來自日本東京都姐妹市八王子市的「東京都立大學男子啦啦隊MAXONS」，也以熱血應援表演征服觀眾。

觀光局長高閔琳說，MAXONS男子啦啦隊以高難度拋接、整齊劃一口號與充滿張力的動作編排，點燃現場氣氛；當隊員被高高拋向空中，現場民眾驚呼聲與熱烈掌聲不斷，熱血演出吸引大量親子家庭與年輕族群駐足圍觀。

高雄市觀光局今天發布新聞稿預告，2月25日至3月1日，日本秋田縣將設攤展售雪國物產與觀光資訊；228連假期間，藤澤市官方攤位也將回歸，繼續提供湘南旅遊諮詢與限量好禮。

觀光局表示，此次冬日遊樂園串聯日本4座友好城市，不僅擴大國際宣傳量能，也深化台日觀光合作；透過多元國際參與，高雄展現國際觀光治理能量，並持續深化與日本姐妹市及友好城市間情誼。

此外，觀光局統計，「高雄冬日遊樂園」2月7日開幕至今累計破560萬人次參觀，帶動高雄捷運春節期間5天運量逾139萬人次，大年初三單日更高達32萬5000餘人次；3月1日將舉辦閉幕活動，邀民眾與超人力霸王說再見。

日本 觀光局 遊樂園

延伸閱讀

經典賽暖身！全家滿額送WBC獨家周邊 foodpanda指定套餐送啦啦隊透卡

效法美國… 日本擬推入境前認證制度 免簽旅客須先上網申報

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕！飯店群聚吸毒現行犯「演藝事業完蛋」

日本關東地區迎首波南風！部分區域暖如5月 東京市區最高溫21度

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。