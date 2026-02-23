日本4城應援「高雄冬日遊樂園」 深化台日觀光合作

高雄燈會「高雄冬日遊樂園」今年吸引日本4座城市設攤及表演，市府觀光局今天表示，25日起還有秋田縣物產展及藤澤市展攤登場，邀海內外旅客把握活動尾聲，感受高雄國際魅力。

「高雄冬日遊樂園Kaohsiung Wonderland」春節年假期間，吸引眾多國內外旅客參加。繼活動開幕期間日本熊本城迎賓武將隊表演後，來自日本東京都姐妹市八王子市的「東京都立大學男子啦啦隊MAXONS」，也以熱血應援表演征服觀眾。

觀光局長高閔琳說，MAXONS男子啦啦隊以高難度拋接、整齊劃一口號與充滿張力的動作編排，點燃現場氣氛；當隊員被高高拋向空中，現場民眾驚呼聲與熱烈掌聲不斷，熱血演出吸引大量親子家庭與年輕族群駐足圍觀。

高雄市觀光局今天發布新聞稿預告，2月25日至3月1日，日本秋田縣將設攤展售雪國物產與觀光資訊；228連假期間，藤澤市官方攤位也將回歸，繼續提供湘南旅遊諮詢與限量好禮。

觀光局表示，此次冬日遊樂園串聯日本4座友好城市，不僅擴大國際宣傳量能，也深化台日觀光合作；透過多元國際參與，高雄展現國際觀光治理能量，並持續深化與日本姐妹市及友好城市間情誼。

此外，觀光局統計，「高雄冬日遊樂園」2月7日開幕至今累計破560萬人次參觀，帶動高雄捷運春節期間5天運量逾139萬人次，大年初三單日更高達32萬5000餘人次；3月1日將舉辦閉幕活動，邀民眾與超人力霸王說再見。