快訊

美國明日正式停收對等關稅！ 超收3天未說退款細節

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄水情吃緊，杉林區已實施一期稻作輪灌，因上游農民層層攔截下，下游用水所剩無幾。圖／讀者提供
高雄水情吃緊，杉林區已實施一期稻作輪灌，因上游農民層層攔截下，下游用水所剩無幾。圖／讀者提供

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導致土壤缺水龜裂，影響作物成長，今早赴農田水利署月眉工作站抗議，要求增加灌溉天數。高雄管理處表示，針對杉林農民每周多增加半天供水，盼全體農民配合輪灌時程用水，不要搶水。

高雄2021年曾發生「百年大旱」讓不少農民餘悸猶存，去年入冬以來雨量偏少，農田水利署高雄管理處上月起針對旗山溪水系灌區、復興渠灌區（岡山、湖內、阿蓮等地）啟動輪灌機制，曹公圳灌區預計明天起實施第一階段輪灌，獅子頭圳及龜山圳灌區3月2日起進入第一階段輪灌。

杉林月眉水利工作站1月29日開始實施第一階段輪灌，每周供水天數為三天半，其中月美、月眉等里農民位處灌溉系統末端，30幾名農民發現灌溉用水嚴重不足，今早齊聚工作站表達不滿。

「上游的水被層層攔截，下游只有一天有水可用！」月美里長劉曉君抱怨，上月起供水天數從每周四調降為三點五天，不少稻田面積寬廣卻又位處灌溉尾端，幼小秧苗需要大量灌溉，卻因供水不足導致土壤乾涸裂開，多半農民年事已高，三更半夜還要起床搶水，非常辛苦。

高雄管理處長呂文豪表示，因冬雨有限，今年水情比前兩年不穩定，高雄在百年大旱後已經建立良好制度，希望農民配合輪灌制度用水，等春雨降臨就會紓解灌溉壓力。

管理處說明，目前旗山溪流量約每秒1.36立方公尺，高屏溪流量則降至每秒11.1 立方公尺；實施輪灌是為確保所有農友在灌溉高峰期都能獲得必要的灌溉水源，避免因搶水或因位處支流末端而導致枯竭。

高雄水情吃緊，位處灌溉「水尾」的一期稻作因為缺水導致土壤龜裂。圖／讀者提供
高雄水情吃緊，位處灌溉「水尾」的一期稻作因為缺水導致土壤龜裂。圖／讀者提供
高雄水情吃緊，杉林區位處灌溉系統「水尾」的一期稻作因為缺水導致土壤龜裂。圖／讀者提供
高雄水情吃緊，杉林區位處灌溉系統「水尾」的一期稻作因為缺水導致土壤龜裂。圖／讀者提供
高雄水情吃緊，杉林區農民不滿灌溉用水不足，今早赴工作站抗議。圖／取自臉書
高雄水情吃緊，杉林區農民不滿灌溉用水不足，今早赴工作站抗議。圖／取自臉書

農民 流量

延伸閱讀

高雄舉辦228紀念活動 銘記人權民主發展歷程

高雄九如橋改建工程 力拚提前6月開放通車

惡龍張錫銘不予假釋處分「有瑕疵」 南監：依上級執行

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。