獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導致土壤缺水龜裂，影響作物成長，今早赴農田水利署月眉工作站抗議，要求增加灌溉天數。高雄管理處表示，針對杉林農民每周多增加半天供水，盼全體農民配合輪灌時程用水，不要搶水。

高雄2021年曾發生「百年大旱」讓不少農民餘悸猶存，去年入冬以來雨量偏少，農田水利署高雄管理處上月起針對旗山溪水系灌區、復興渠灌區（岡山、湖內、阿蓮等地）啟動輪灌機制，曹公圳灌區預計明天起實施第一階段輪灌，獅子頭圳及龜山圳灌區3月2日起進入第一階段輪灌。

杉林月眉水利工作站1月29日開始實施第一階段輪灌，每周供水天數為三天半，其中月美、月眉等里農民位處灌溉系統末端，30幾名農民發現灌溉用水嚴重不足，今早齊聚工作站表達不滿。

「上游的水被層層攔截，下游只有一天有水可用！」月美里長劉曉君抱怨，上月起供水天數從每周四調降為三點五天，不少稻田面積寬廣卻又位處灌溉尾端，幼小秧苗需要大量灌溉，卻因供水不足導致土壤乾涸裂開，多半農民年事已高，三更半夜還要起床搶水，非常辛苦。

高雄管理處長呂文豪表示，因冬雨有限，今年水情比前兩年不穩定，高雄在百年大旱後已經建立良好制度，希望農民配合輪灌制度用水，等春雨降臨就會紓解灌溉壓力。