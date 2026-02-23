屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府社會處春節9天期間，每天受理約30件保護案件，社工年節輪值待命，接獲通報後即時安全評估。圖／屏東縣府社會處提供
春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗占59％，其中親密關係92件約占57％，親友關係68件約42％，社會處分析，親密關係較去年86件增7件，近年持續推動家暴防治宣導與早期介入，成人親密關係暴力案件已呈現持平。

社會處表示，其次為兒少保護51件次，約18%及老人保護15案占5%，其他類型含脆家、性侵及性剝削案共44案，占12%，平均每天受理約30件保護案件，社工年節輪值待命，接獲通報後即時安全評估，並視個案狀況提供緊急安置、醫療協助、跨網絡合作及後續服務，確保被害者人身安全獲得即時保障，春節期間共出勤3案，即時提供緊急庇護、安置及陪同製作筆錄。

社會處指出，春節期間家庭互動密集，仍為保護服務高風險時段，衝突原因多與家庭關係本身緊張及長期累積家庭問題，過年返家團聚而飲酒後衍生的衝突最高、老人家暴多涉失智及照顧衝突、未成年子女因過年探視安排不順，有11件兒少目睹家庭衝突，暴力型態以精神騷擾及口語暴力為主。

身心障礙服務方面，春節期間復康巴士持續提供服務，累計服務873人次，其中提供熱博接送參與88人次，今年春節連假使用身障復康巴士用途為購買年菜、就醫看診、回鄉探親、返家過節、休閒旅遊以及配合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務。另針對遊民族群，遊民收容所於春節期間提供熱食、低溫訪視、保暖用品、臨時收容等服務，累計服務317人次，讓弱勢族群獲得即時照顧。

社會處強調，春節期間社工夥伴堅守第一線，讓社會安全網在年節期間持續發揮功能。

春節 親密關係 衝突

