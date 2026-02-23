快訊

美國明日正式停收對等關稅！ 超收3天未說退款細節

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

高雄舉辦228紀念活動 銘記人權民主發展歷程

中央社／ 高雄23日電

228事件將屆滿79週年，高雄市文化局規劃相關紀念活動，包括音樂展演、主題書展、電影放映、藝術創作與專題講座等，向所有爭取民主、人權的先行者致敬，並傳遞重要人權價值。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄經歷1947年228事件、1979年美麗島事件，見證台灣民主發展多個關鍵時刻，也持續落實人權城市理念，文化局透過多元活動，促進跨世代公共對話，引導社會反思人權價值，珍惜得來不易的自由與民主。

文化局今天透過新聞稿表示，高美館自1月17日起，於KSpace高雄實驗場展出「關於那個三月，我所記得的一些事」，展出畫家林玉山、陳澄波等典藏作品與當代創作；2月27日演出「半爿天烏弄弄」特別改編版本，藉戲劇讓觀眾重新認識這段歷史。

此外，2月28日晚間7時於高美館草坡，舉辦「佇在我心Formosa」228紀念草地音樂會，邀林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰，及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關曲目。

高雄市電影館則推出228特別放映，VR體感劇院2月13日起播映「無法離開的人」；2月27日至3月1日於電影館3樓放映廳及內惟藝術中心分別播映「超級大國民」、「大濛」及「民主之眼」三部曲等片，限定場次辦理映後座談。

高雄市立圖書館總館則攜手各分館，自2月24日起至3月29日舉辦228主題書展暨分館聯展，以閱讀聚焦歷史足跡與在地印記。

另外，高雄市立歷史博物館將於2月27、28日下午2時辦理「二二八．0306」定時導覽；3月6日下午1時30分舉辦追思獻花儀式，隨後邀請國立政治大學教授薛化元主講「從沉默到發聲：平反的起點」人權講座。

高雄市 人權 文化局

延伸閱讀

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄九如橋改建工程 力拚提前6月開放通車

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

直轄市議員民調3/2開跑 高雄打頭陣、台北台南接棒

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。