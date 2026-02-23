高雄舉辦228紀念活動 銘記人權民主發展歷程

228事件將屆滿79週年，高雄市文化局規劃相關紀念活動，包括音樂展演、主題書展、電影放映、藝術創作與專題講座等，向所有爭取民主、人權的先行者致敬，並傳遞重要人權價值。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄經歷1947年228事件、1979年美麗島事件，見證台灣民主發展多個關鍵時刻，也持續落實人權城市理念，文化局透過多元活動，促進跨世代公共對話，引導社會反思人權價值，珍惜得來不易的自由與民主。

文化局今天透過新聞稿表示，高美館自1月17日起，於KSpace高雄實驗場展出「關於那個三月，我所記得的一些事」，展出畫家林玉山、陳澄波等典藏作品與當代創作；2月27日演出「半爿天烏弄弄」特別改編版本，藉戲劇讓觀眾重新認識這段歷史。

此外，2月28日晚間7時於高美館草坡，舉辦「佇在我心Formosa」228紀念草地音樂會，邀林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰，及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關曲目。

高雄市電影館則推出228特別放映，VR體感劇院2月13日起播映「無法離開的人」；2月27日至3月1日於電影館3樓放映廳及內惟藝術中心分別播映「超級大國民」、「大濛」及「民主之眼」三部曲等片，限定場次辦理映後座談。

高雄市立圖書館總館則攜手各分館，自2月24日起至3月29日舉辦228主題書展暨分館聯展，以閱讀聚焦歷史足跡與在地印記。

另外，高雄市立歷史博物館將於2月27、28日下午2時辦理「二二八．0306」定時導覽；3月6日下午1時30分舉辦追思獻花儀式，隨後邀請國立政治大學教授薛化元主講「從沉默到發聲：平反的起點」人權講座。