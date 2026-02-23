全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，公車票價難反映實際營運成本，3月1日起將公車里程8公里以內一段票，由原本全票12元調漲為15元，學生票價未漲，且TPASS月票、敬老卡等優惠方案不受影響。

高雄市公車在2015年公告票價為全票18元、學生票15元、半票9元，但市府早在1989年就實施「優惠票價」為全票12元、學生票10元、半票6元，實施37年來未漲，考量物價水準及基本工資持續上升，交通局宣布3月1日起，公車新制優惠票價為全票15元、學生票10元、半票8元，學生族若投現則比照全票收費15元。

比照六都現行公車票價，台中市全票達20元、台南和桃園為18元、雙北則15元，高雄市此次調漲票價後仍為末段班。交通局表示，高雄市公車每日搭乘人數近13萬，當中3成使用TPASS的399月票方案，不受此次票價調漲影響，另有3成屬敬老社福卡使用族群，可無限次數免費搭乘，因此全市近6成公車「重度使用者」將不受漲價影響。

交通局副局長劉建邦表示，除TPASS和敬老卡使用者之外，其餘近3成公車族群多為低度使用者，若每月搭乘公車超過10次以上，市府也有推出199公車月票，同樣不受漲價影響，「全市真正受票價調漲影響人數僅有3%，為每月搭乘5至10次的低度使用族群，主要是觀光或外地到訪用途」。

高雄市公車目前每公里合理營運成本為46元，針對業者實際營收低於合理營運成本，市府每年均編預算給予補助，此次調漲將增加業者票箱收入近3600萬元，相對減少市庫支出。市議員陳慧文表示，民眾並非在意多付3元，而是公車增加營收後，應減少脫班、司機服務態度不佳等狀況，經費轉而挹注改善司機勞動條件，從源頭解決缺工和脫班問題。