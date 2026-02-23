海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背後出現一個婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。不過「阿嘉的家」屋主則說，應該是不小心其他遊客進入，「這裡陽氣很重」。

恆春城隍廟廟方人員稱，從北部來的這對夫妻，拿出拍下照片後，請求城隍廟幫忙，經主委龔健良說明後，除了向城隍爺祈香淨身消災解厄，請成王爺幫忙做主，焚燒紙錢。

廟方人員稱，這對夫妻告訴他們，在當時先生在幫太太拍照，身邊突然出現一名婦，夫妻林男詢問需不需要付50元拍照費用，轉身掏錢，婦人就消不見了，沒想到一拍完照，手機照片就出現，剛剛現身的婦人。

阿嘉的家屋主則說，應該是不小心其他遊客近進入，拍照主體是房屋外觀與郵筒，聚焦點在拍攝這兩處，可能是為了閃避入鏡，躲在柱子後方，在等照片拍完，或是看拍完了沒等，他也跟大家說明不用擔心，「我每天都在這裡啦」，不要亂想，人氣很多，陽氣很重。景點外觀拍照不收錢。

附近鄰居則說，不認識畫面中背後出現的婦人，但附近有會有些長輩會晚間也會出來運動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。