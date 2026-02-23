快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北部林姓夫婦大年初三20日到海角七號「阿嘉的家」，先生幫太太拍照後，竟然發現照片裡多一位婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。圖／恆春城隍廟提供
北部林姓夫婦大年初三20日到海角七號「阿嘉的家」，先生幫太太拍照後，竟然發現照片裡多一位婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。圖／恆春城隍廟提供

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背後出現一個婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。不過「阿嘉的家」屋主則說，應該是不小心其他遊客進入，「這裡陽氣很重」。

恆春城隍廟廟方人員稱，從北部來的這對夫妻，拿出拍下照片後，請求城隍廟幫忙，經主委龔健良說明後，除了向城隍爺祈香淨身消災解厄，請成王爺幫忙做主，焚燒紙錢。

廟方人員稱，這對夫妻告訴他們，在當時先生在幫太太拍照，身邊突然出現一名婦，夫妻林男詢問需不需要付50元拍照費用，轉身掏錢，婦人就消不見了，沒想到一拍完照，手機照片就出現，剛剛現身的婦人。

阿嘉的家屋主則說，應該是不小心其他遊客近進入，拍照主體是房屋外觀與郵筒，聚焦點在拍攝這兩處，可能是為了閃避入鏡，躲在柱子後方，在等照片拍完，或是看拍完了沒等，他也跟大家說明不用擔心，「我每天都在這裡啦」，不要亂想，人氣很多，陽氣很重。景點外觀拍照不收錢。

附近鄰居則說，不認識畫面中背後出現的婦人，但附近有會有些長輩會晚間也會出來運動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
電影海角七號阿嘉的家。圖／讀者提供
北部林姓夫婦大年初三20日到海角七號「阿嘉的家」，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背後出現一個婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。圖／恆春城隍廟提供
北部林姓夫婦大年初三20日到海角七號「阿嘉的家」，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背後出現一個婆婆。夫妻隔天到恆春城隍廟祈求消災解厄。圖／恆春城隍廟提供

夫妻 照片 城隍廟 恆春 景點 城隍爺

延伸閱讀

影／初四接財神 眾神開工首日 新年求好運帶財氣

「陽光女子合唱團」登國片票房冠軍　5.45億破海角七號紀錄

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

屏東內埔年街亂象多 人行道慘變停車場

屏東內埔年街公所號稱五天湧百萬人次，但人車潮帶來塞車、違停，停車場昏暗擦撞、跳電等亂象，議員李世淦批，他上月會勘人行道在...

屏東潮州年街四百多攤商 五天用十萬度電

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是南部指標性年節活動，鎮公所考量曾遇跳電後一天一夜才修復、電表燒壞，火災等情況，從去年起調度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。