澎湖籌設第3家航空公司 不排除縣民認股

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖籌設第3家航空公司，澎湖百世多麗董事長藍俊昇今天返澎為大米龜開光時表示，目前進入籌備階段，未來不排除開放給澎湖人認股。

澎湖百世多麗董事長藍俊昇伉儷今天返澎，為其敬獻給澎湖天后宮米包龜開光時，對媒體作以上回應。藍俊昇表示，解決澎湖人長久以來的交通問題，是縣長陳光復的願望，去年向總統賴清德報告時，獲得應允。

藍俊昇透露，縣長陳光復曾當面拜託熟悉航運業務的他來協助，也應允找熟悉航空業務的來協助，會比較順利，目前進入籌設階段，航機新購或是租賃都有，未來公司是大家的，也不排除開放給澎湖人來認股。

藍俊昇表示，陳光復籌設第3家航空公司，這句話已經講出去了，一定是玩真的，未來一定會實現。

