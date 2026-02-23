快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

澎湖天后宮米包龜開光 信眾為縣長陳光復祈福

中央社／ 澎湖縣23日電

春節年假結束後，澎湖元宵乞龜活動拉開序幕，國定古蹟澎湖天后宮今天為1萬2000斤的米包龜開光，規模最大的湖西龍門觀音宮4萬8500斤米包龜也同步亮相，一起為縣長陳光復加油集氣。

澎湖天后宮主委蔡光明表示，天后宮今年所堆疊的米包龜，由澎湖百世多麗董事長藍俊昇伉儷開光點睛，元宵節過後將委由天后宮發放給澎湖弱勢團體。在場眾人包括澎湖縣議會副議長藍凱元等人，一同為大年初一摔倒昏迷的陳光復祈求早日康復。

今年元宵節乞龜活動中，以澎湖龍門觀音宮的4萬8500斤米包龜最大隻，是澎湖旅外企業家呂瑞進奉獻，在年前完成堆疊，今天也同步亮相，將是元宵乞龜活動中的亮點。

每年的元宵節，澎湖全縣大小200多座宮廟，都會有1至3天乞龜習俗，並提供黃金龜、金錢龜、米包龜、肪片龜等，供來自各地的信眾擲筊乞求，還安排有遶境、摸彩和猜燈謎等活動，讓元宵比過年還熱鬧。

澎湖縣 元宵節 天后宮

延伸閱讀

陳光復昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲：目前進步中

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

相關新聞

全票漲3元！高雄市公車票價3月起全面調漲 盼減少業者虧損

高雄市公車目前為全票12元、學生票10元，該票價37年來未漲，為六都最低，市府交通局考量近年物價水準及基本工資持續上升，...

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

北部林姓夫婦大年初三20日來到恆春走春，晚間從旅店步行到海角七號「阿嘉的家」的現場，先生幫太太拍照後，竟然發現照片太太背...

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

南部入冬後降雨少，高雄旗山溪川流量每秒僅1.36立方公尺，一期稻作插秧後進入用水高峰期，數十名杉林農民發現灌溉用水不足導...

屏東社安網春節9天受理270件保護案 親密關係暴力占大宗

春節9天連假結束，屏東縣府社會處社會安全資訊網提供即時且不中斷服務，9天受理270件保護案件，其中成人家暴160案為大宗...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。