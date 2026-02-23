澎湖天后宮米包龜開光 信眾為縣長陳光復祈福

春節年假結束後，澎湖元宵乞龜活動拉開序幕，國定古蹟澎湖天后宮今天為1萬2000斤的米包龜開光，規模最大的湖西龍門觀音宮4萬8500斤米包龜也同步亮相，一起為縣長陳光復加油集氣。

澎湖天后宮主委蔡光明表示，天后宮今年所堆疊的米包龜，由澎湖百世多麗董事長藍俊昇伉儷開光點睛，元宵節過後將委由天后宮發放給澎湖弱勢團體。在場眾人包括澎湖縣議會副議長藍凱元等人，一同為大年初一摔倒昏迷的陳光復祈求早日康復。

今年元宵節乞龜活動中，以澎湖龍門觀音宮的4萬8500斤米包龜最大隻，是澎湖旅外企業家呂瑞進奉獻，在年前完成堆疊，今天也同步亮相，將是元宵乞龜活動中的亮點。

每年的元宵節，澎湖全縣大小200多座宮廟，都會有1至3天乞龜習俗，並提供黃金龜、金錢龜、米包龜、肪片龜等，供來自各地的信眾擲筊乞求，還安排有遶境、摸彩和猜燈謎等活動，讓元宵比過年還熱鬧。