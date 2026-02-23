高雄九如橋改建工程 力拚提前6月開放通車

快訊

中央社／ 高雄23日電

高雄市九如橋改建工程，原預計10月全線通車，市府工務局為力拚提前於6月全線通車，將封閉道路趕工，3月2日起至6月30日，九如四路、河西一路等部分路段封閉施工。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿指出，九如橋改建工程為力拚於6月提前全線通車，3月2日起至6月30日，九如四路（華安街口至翠華路口）、河西一路（厚生路至馬卡道路）封閉施工，提醒用路人提前規劃改道。

新工處指出，新設九如橋採平面設置，為確保愛河河道通行高度，同盟三路及河西一路需配合抬升約2.1公尺，在同盟三路於今年2月農曆年前恢復通車後，將封閉河西一路進行道路抬升。

而九如四路則採納地方意見，重新調整路型後，為配合新建橋梁一併於6月全線通車，亦將封閉道路趕工施作。封路期間，皆會安排義交人員協助交通管制

新工處表示，封閉期間，提醒民眾盡早改道行駛青海路、鼓山三路轉往市區，此外168東、168西公車路線也將調整，取消河邊里、河西華安街口、願景橋站等3個停靠站，改行駛美都路，請市民留意相關資訊。

新工處呼籲，施工期間提醒駕駛者注意沿線改道指示牌，及遵循義交人員指揮，以確保工區周邊交通安全與順暢。

高雄市 交通管制 橋梁

