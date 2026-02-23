馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處首長、校長互道恭喜。陳福海致詞除感謝春節期間堅守崗位的警消人員，也為新年度施政定調，提出「說好話、做好事、做好人」三好哲學，期許團隊在任期最後階段強化制度建設，為金門長遠發展奠基。

陳福海表示，今年春節疏運在中央與地方協力下，並獲立委陳玉珍協助，順利完成各項運輸調度，是一項龐大工程。他以「人在公門好修行」自勉，並引用關聖帝君「忠義誠信」精神，期盼縣府團隊依法行政、誠信為本，面對問題坦誠溝通，讓鄉親清楚理解政策方向。

儘管任期剩餘300多天，陳福海直言要「一天當兩天、三天用」，強調團隊每日投入16小時的長時間工作，是責任政治的具體展現。他指出，未來施政關鍵在「建立制度」，讓好的機制能被延續，而非僅止於個人任內成果。

在教育政策上，陳福海重申「窮不能窮教育」絕非口號，並向現場校長與教育夥伴致謝，肯定第一線付出。他宣布，新年度將把更多預算與心力投入零到6歲幼兒教育，強化軟硬體設施與教學環境，為世代發展扎根。

社福方面，他也細數金門現行福利制度，包括65歲以上長者每月可領4000元、90歲以上5000元、百歲人瑞7000元，以及學童免費營養午餐等措施，每年編列經費至少20億元，強調這是金門穩定社會的重要基礎。

會中，陳福海特別表揚政風處、主計處與人事處，肯定政風處長王育俞協助風險控管，以及主計處長王崑龍與人事單位在預算與行政協調上的支援，使縣政推動更加順暢。

外傳有意參選縣長的副縣長李文良在受訪時，則以「順順著走」回應外界對未來動向的關切，李文良說，希望一直持續下去，不要有太大的改變，「好的要保留」，強調「做到職務的最後一天」；陳祥麟則在一旁笑稱祝福他「馬上封侯」，為現場增添輕鬆氣氛。