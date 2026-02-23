快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（右三）率副縣長李文良（右四）、陳祥麟（右二）、秘書長張瑞心（右一）向各局處首長互道恭喜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（右三）率副縣長李文良（右四）、陳祥麟（右二）、秘書長張瑞心（右一）向各局處首長互道恭喜。記者蔡家蓁／攝影

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處首長、校長互道恭喜。陳福海致詞除感謝春節期間堅守崗位的警消人員，也為新年度施政定調，提出「說好話、做好事、做好人」三好哲學，期許團隊在任期最後階段強化制度建設，為金門長遠發展奠基。

陳福海表示，今年春節疏運在中央與地方協力下，並獲立委陳玉珍協助，順利完成各項運輸調度，是一項龐大工程。他以「人在公門好修行」自勉，並引用關聖帝君「忠義誠信」精神，期盼縣府團隊依法行政、誠信為本，面對問題坦誠溝通，讓鄉親清楚理解政策方向。

儘管任期剩餘300多天，陳福海直言要「一天當兩天、三天用」，強調團隊每日投入16小時的長時間工作，是責任政治的具體展現。他指出，未來施政關鍵在「建立制度」，讓好的機制能被延續，而非僅止於個人任內成果。

在教育政策上，陳福海重申「窮不能窮教育」絕非口號，並向現場校長與教育夥伴致謝，肯定第一線付出。他宣布，新年度將把更多預算與心力投入零到6歲幼兒教育，強化軟硬體設施與教學環境，為世代發展扎根。

社福方面，他也細數金門現行福利制度，包括65歲以上長者每月可領4000元、90歲以上5000元、百歲人瑞7000元，以及學童免費營養午餐等措施，每年編列經費至少20億元，強調這是金門穩定社會的重要基礎。

會中，陳福海特別表揚政風處、主計處與人事處，肯定政風處長王育俞協助風險控管，以及主計處長王崑龍與人事單位在預算與行政協調上的支援，使縣政推動更加順暢。

外傳有意參選縣長的副縣長李文良在受訪時，則以「順順著走」回應外界對未來動向的關切，李文良說，希望一直持續下去，不要有太大的改變，「好的要保留」，強調「做到職務的最後一天」；陳祥麟則在一旁笑稱祝福他「馬上封侯」，為現場增添輕鬆氣氛。

團拜尾聲，陳福海表示「今年會是很順的一年」，期勉縣府團隊少一分私心、多一分為家鄉打拚的決心，持續朝「幸福金門」目標邁進。

金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海致詞提出「說好話、做好事、做好人」三好哲學，期許團隊在任期最後階段強化制度建設，為金門長遠發展奠基。。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海致詞提出「說好話、做好事、做好人」三好哲學，期許團隊在任期最後階段強化制度建設，為金門長遠發展奠基。。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，副縣長李文良（左三）向各局處首長互道恭喜，對於外界關注他是否參選縣長，李文良說，「順順著走」，強調「做到職務的最後一天」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，副縣長李文良（左三）向各局處首長互道恭喜，對於外界關注他是否參選縣長，李文良說，「順順著走」，強調「做到職務的最後一天」。記者蔡家蓁／攝影
今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（右三）率副縣長李文良（右四）、陳祥麟（右二 ）及各局處首長、校長互道恭喜。記者蔡家蓁／攝影
今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（右三）率副縣長李文良（右四）、陳祥麟（右二 ）及各局處首長、校長互道恭喜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（左二）向各局處首長互道恭喜，並發放紅包。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海（左二）向各局處首長互道恭喜，並發放紅包。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 金門

延伸閱讀

明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

收假金門返台近400人候補 陳福海：盡力協調加班機

金門縣長陳福海市場拜年父子同框超醒目 人潮塞爆傳統市場交通險象生

第6次申請假釋駁回！「最貪女檢察官」索賄2300萬判12年繼續關

相關新聞

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人...

馬年新春團拜 陳福海：一天當3天用打造幸福金門

今天是春節假期後的第一個上班日，金門縣政府舉行盛大的「新春團拜」，縣長陳福海率副縣長李文良、陳祥麟、秘書長張瑞心及各局處...

屏東內埔年街亂象多 人行道慘變停車場

屏東內埔年街公所號稱五天湧百萬人次，但人車潮帶來塞車、違停，停車場昏暗擦撞、跳電等亂象，議員李世淦批，他上月會勘人行道在...

屏東潮州年街四百多攤商 五天用十萬度電

屏東縣潮州鎮春節年街近一甲子是南部指標性年節活動，鎮公所考量曾遇跳電後一天一夜才修復、電表燒壞，火災等情況，從去年起調度...

陳光復昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，轉送高雄榮總治療並進行顱內減壓手術；家屬今下午在臉書...

蔡其昌烈日下發小紅包 喊話不分黨派支持高雄蓋中型巨蛋

中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今到高雄發送新春小紅包，吸引不少球迷排隊等候，台南球迷唐東鉦連續兩年都來高雄排第一位，獲得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。