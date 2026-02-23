「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
新上國小校長王彥嵓（左二）、家長會長蘇守懌（左一）戴上超人面具，會同家長扮演的「超人力霸王」在校門口迎接學生開學。圖／校方提供
史上最長寒假結束，今天各級學校開學，高雄市新上國小校長王彥嵓會同家長會長蘇守懌戴上超人面具，會同專業裝扮者，一同以「超人力霸王」造型迎接學生返校上課，新學期在滿滿正能量下展開。

2026高雄冬日遊樂園以超人力霸王為主角，愛河灣、高雄車站、美濃花海等地都有代表正義形象的氣膜或可愛公仔陪伴市民過年。

左營區新上國小恰巧也在本學年推出「超人三部曲」活動，今天開學日，校長王彥嵓會同家長以超人造型現身，象徵最終章的超人力霸王迎接學生返回校園

新上國小指出，上學期開學第一周播放勵志紀錄片「台灣超人」是超人首部曲，鼓勵孩子勇敢面對挑戰。第二部曲是萬聖節化身「鏟子超人」，透過勞動服務與環境整理展現行動力，第三部曲安排「超人力霸王」現身校園，象徵勇氣、正義與守護他人的力量，讓孩子在歡樂氛圍中理解英雄精神的真正意義。

此外，學生若在寒假完成「健身、整潔、才藝、品格」四大任務，開學日可參加「超級扭蛋」抽獎活動，可帶回超人力霸王獎品。

校長王彥嵓說，希望透過富含創意與價值意涵的活動，讓每位孩子都能在新學期獲得超人般的勇氣與能量，快樂學習、勇敢成長。

寒假完成任務的學童可以玩扭蛋機，帶超人禮品回家。圖／校方提供
今天是開學日，高雄市左營區新上國小的學童一早到校就有意外驚喜。圖／校方提供
新上國小校長王彥嵓（右二）戴上面具，以超人裝扮迎接學生開學。圖／校方提供
開學日 寒假 校園 鏟子超人

